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Ani Lu Torres
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En los últimos años, Luz del Sur ha destinado cerca de US$ 10 millones anuales a modernizar sus plataformas tecnológicas: desde sistemas de ciberseguridad hasta la implementación de SAP y Fireworks, además de nuevas herramientas que permiten conocer con mayor precisión los patrones de consumo eléctrico en su zona de concesión —que abarca desde el Centro Histórico de Lima hasta Cañete—. El siguiente paso, aunque sin luz verde aún, es migrar de los medidores tradicionales a medidores inteligentes. ¿Cómo se financiará el proyecto?

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