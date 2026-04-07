En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que ha efectuado la revisión correspondiente a abril del 2026.

Como resultado de dicha revisión, indicó que, a partir del 4 de abril de 2026, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una variación promedio de 1.34% para los usuarios domiciliarios y de 0.75% para los usuarios comerciales e industriales.

La tarifa eléctrica -recordó la entidad- está compuesta por los costos eficientes de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los usuarios.

De acuerdo con la normatividad vigente, las tarifas eléctricas son revisadas por Osinergmin cada mes, a partir de fórmulas de actualización y valores de indicadores como el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

¿Por qué suben tarifas este mes?

Otros indicadores son el tipo de cambio, el precio del gas natural, los precios de los combustibles, los precios del cobre y aluminio.

A ésto le suma los contratos suscritos entre empresas de generación y distribución para dotar de energía eléctrica a los usuarios.

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En el mes de abril, detalla Osinergmin, el reajuste tarifario en el SEIN responde a la actualización del Cargo Fijo, del Valor Agregado de Distribución (VAD), causado por la variación del IPM, el tipo de cambio y los precios del cobre y aluminio.

Alza mayor en sistemas aislados

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados tendrán una variación promedio de 10.72% para los usuarios domiciliarios y de 12.37% para los usuarios comerciales e industriales.

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Este reajuste tarifario en sistemas eléctricos aislados, explicó el ente regulador, responde a dos factores:

La aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, por la variación del IPM y precios de los combustibles (Diésel).

La actualización del Cargo Fijo, del Valor Agregado de Distribución (VAD), producido por la variación del IPM, tipo de cambio y precios del cobre y aluminio.

Osinergmin concluyó así que, durante el presente año, al mes de abril 2026, la variación acumulada de las tarifas residenciales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es de -1.61%.