Las tarifas eléctricas del país bajarán cerca del 3% desde el 4 de febrero de 2026, reducción que se aplicará a los usuarios del sistema interconectado y se verá reflejada directamente en los recibos, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Según la entidad, la disminución se debe a cambios en los precios a nivel generación relacionados a la variación del tipo de cambio y a la actualización de cargos adicionales del recibo, conforme a la normativa vigente.

Osinergmin señaló que esta reducción es el resultado de la revisión mensual obligatoria de las tarifas, con la que se ajustan los precios a los costos reales del servicio eléctrico.

El organismo precisó que las tarifas se actualizan mediante fórmulas establecidas que incorporan diversos indicadores económicos y contractuales, incluyendo variables como el tipo de cambio y otros factores que influyen en la estructura de costos.

Los usuarios no deben realizar ningún trámite, debido a que el reajuste se aplicará de manera automática en los recibos emitidos desde febrero.

En el caso del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), Osinergmin indicó que la reducción promedio será de -2.96% para usuarios domiciliarios y de -3.68% para comerciales e industriales.

Asimismo, la variación se aplicará a todos los usuarios del SEIN, sin importar la región ni el tipo de conexión dentro de dicho sistema.