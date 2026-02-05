Tarifas eléctricas a partir de febrero bajarán cerca del 3%. (Foto: Andina)
Tarifas eléctricas a partir de febrero bajarán cerca del 3%. (Foto: Andina)
y se verá reflejada directamente en los recibos, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Según la entidad, la disminución se debe a cambios en los precios a nivel generación relacionados a la variación del tipo de cambio y a la actualización de cargos adicionales del recibo, conforme a la normativa vigente.

con la que se ajustan los precios a los costos reales del servicio eléctrico.

LEA TAMBIÉN: Gas natural para 7 regiones del sur: aún no habría consenso para proyecto clave

El organismo precisó que las tarifas se actualizan mediante fórmulas establecidas que incorporan diversos indicadores económicos y contractuales, incluyendo variables como el tipo de cambio y otros factores que influyen en la estructura de costos.

LEA TAMBIÉN: Contraloría detecta perjuicio de S/ 786 mil por cancelación irregular de proyecto en Cusco

En el caso del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), Osinergmin indicó que la reducción promedio será de -2.96% para usuarios domiciliarios y de -3.68% para comerciales e industriales.

Asimismo, la variación se aplicará a todos los usuarios del SEIN, sin importar la región ni el tipo de conexión dentro de dicho sistema.

FOTOS DE LA FACAHDA DE LA SEDE PRINCIPAL DE OSINERGMIN. (Foto: GEC)
FOTOS DE LA FACAHDA DE LA SEDE PRINCIPAL DE OSINERGMIN. (Foto: GEC)

