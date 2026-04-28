Trabajadores expuestos al sol tienen nueva protección legal. Foto: El Peruano
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Daniel Seclen Parraguez
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El 14 de abril, el Gobierno peruano, a través del diario oficial El Peruano, publicó el Decreto Supremo 003-2026-SA, en donde se aprueba el Reglamento de la ley 30102, la cual previene los efectos nocivos para la salud por exposición prolongada a la radiación solar.

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