Es imperativo que se inicie un debate sobre un futuro sin combustibles fósiles en el territorio peruano, afirmó, el coordinador del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, Henry Córdova, tras señalar que el Perú debe tomar una posición firme al respecto durante la próxima COP28.

“En la COP 28, los países deben rendir cuentas de sus avances en los compromisos climáticos. Es probable que Perú no haya logrado reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 40%. El Perú debe respaldar la no proliferación de combustibles fósiles como Gobierno y Estado”, afirmó Córdova.

Por su parte, Ruth Luque, Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, subrayó la importancia de este foro en el contexto del cambio climático y la necesaria participación ciudadana y política para abordar el tema.

LEA TAMBIÉN: El G20 evita pedir abandono de combustibles fósiles en su declaración

Destacó el interés en escuchar a expertos y pueblos indígenas para determinar el papel que corresponde a los representantes políticos en esta cuestión.

En tanto, Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), expresó la posición de un sector de los pueblos indígenas y recordó su lucha por detener la actividad en sus territorios.

“Los dirigentes siempre hemos salido a defender y reclamar nuestros derechos. Los pueblos originarios ya no permitirán más concesiones en sus territorios. No merecemos este maltrato. Queremos que el petróleo quede bajo la tierra y no se explote, porque no es un proyecto sostenible y amenaza la vida de los pueblos indígenas”, enfatizó Shajian.

Lorenzo Vásquez, presidente de la Macronorte de gremios de pescadores, solicitó detener el avance de los combustibles fósiles en el territorio marítimo.

“Ya tenemos ejemplos como Talara y Tumbes, con más de 150 años de explotación petrolera y aún sin una ciudad moderna ni un hospital de nivel 4. La riqueza se va en beneficio de otros y contamina el mar. El calentamiento global ya se siente en el mar, y ahora quieren perforar pozos petroleros. Debió ocurrir lo que pasó en el mar de Ventanilla para que prestemos atención a los riesgos de la actividad petrolera en la pesca”, alertó Vásquez.

Aprovechar la radiación solar

Augusto Duran, coordinador de la Campaña para el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles en América Latina, enfatizó la necesidad de una transición energética justa y popular.

En esa línea dijo que es importante destacar que zonas como el Sur y el Norte del país cuentan con una abundante radiación solar, lo que demuestra el potencial de transitar hacia fuentes de energía renovable no convencionales.

“La transición energética debe respetar la libre determinación de los pueblos originarios y debe involucrar a la población en general, no solo a círculos reducidos o empresarios. Para combatir el cambio climático, es esencial poner fin a la era de los combustibles fósiles y de este modelo económico. Creemos que Perú tiene el potencial para iniciar esta transición energética”, afirmó Duran.