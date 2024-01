Según lo anunciado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se estima que la sensación térmica llegue hasta los 32° en el mes de febrero, siendo Ate, Santa Anita, Chaclacayo, La Molina, Chosica, Cieneguilla, San Luis y San Juan de Lurigancho .

Enfermedades por exposición solar

Gestión conversó con María Yengle, dermatóloga del Hospital Dos de Mayo, para conocer cuáles son las enfermedades en la piel si una persona pasa mucho tiempo expuesto al sol.

Efectos agudos: se deben a exposiciones prolongadas y con radiaciones fuertes. Suelen presentarse en personas que no están acostumbradas a exponerse y de pronto hace alguna actividad al aire libre durante muchas horas y empiezan a presentar estos efectos.

“Quemaduras, enrojecimiento acompañado de ardor en la piel. Si no hay mucha exposición directa al sol, en un ambiente con mucho calor y sudoración, también se puede dar los denominados sarpullidos, que son la aparición de lesiones muy pequeñas, rojizas, como microgranitos en la piel, que pueden picar o no”, explica la profesional de salud.

Efectos crónicos: se presentan en personas que realizan actividades laborales o deportivas expuestos al so, ya sean pescadores, ambulantes, deportistas, surfistas, entre otros; puesto que diariamente se exponen a la radiación solar durante varias horas.

“En estos pacientes se teme la carcinogénesis, el mayor riesgo es desarrollar el cáncer a la piel, o la aparición de manchas por sol, envejecimiento de la piel por exposición solar”, agrega.

Fases para el cuidado correcto de la piel

1. Jabones neutros: Se deben evitar los jabones antibacteriales porque alteran la flora bacteriana y no es conveniente. Se deben usar jabones de tocador, de preferencia, con un nivel de acidez cercano al de la piel y que no reseque la misma.

Sin embargo, estos productos pueden presentar elevados costos, por lo que María Yengue indica que “existen jabones dermatológicos que son gentiles con la piel, que no la resecan, la hidratan y sería ideal usar aquello. Si no, lo ideal es que use un jabón no antibacterial con un Ph lo más neutro posible”.

2. Hidratación diaria: Más allá del agua, la hidratación de la piel también va de la mano con el uso de cremas hidratantes que ayuden a mantenerse sana y a combatir los efectos de la radiación solar.

Es importante tener en cuenta de que “hay diferentes tipos de cremas hidratantes, más fluidas, cremas más grasosas”, pero su aplicación “depende del tipo de piel que tenga cada persona y, sobre todo, si tiene enfermedades asociadas”. María Yengle recomienda que antes de comprar un hidratante, se acuda al dermatólogo para que determinar qué crema tanto facial como corporal es conveniente.

3. Fotoprotectores recomendados: el nivel de radiación que presenta el Perú, que es un nivel bastante alto; por ello, el factor de protección solar recomendado es de 50. Actualmente, la industria se encuentra en crecimiento, por lo que hay productos para todos los tipos de piel, orientados a patologías y actividades.

“Hay bloqueadores para piel grasa, para piel seca o para quienes sufren de acné, rosácea, alergia, bloqueadores con color para mujeres que se maquillan, también hay otros orientados a deportistas que no provoca ardor en los ojos”, indica la experta y recomienda “reaplicarlo durante el día, cada 3 horas en las zonas expuestas”.

María Yengle recomienda permanecer bajo sombra, ya que el bloqueador solar no es suficiente, sino también se puede usar sombreros de ala ancha para evitar quemaduras solares y daños crónicos por el sol.

Protector solar: Modo de uso e impotancia del FPS

Se conversó con Renzo Ibáñez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Natura, para conocer más detalles sobre el uso del protector solar.

Niños : el especialista recomienda utilizar este producto a partir de los 2 años y usar una loción protectora de FPS 50 , ya que tienen una piel delicada y está probado en dermatólogos y pediatras. “ Al igual que la loción protectora facial, tiene protección UVA/UVB con acción antioxidante y es resistente al agua salada y dulce, al sudor y al cloro de la piscina” , agrega.

: el especialista recomienda utilizar este producto a partir de los 2 años y usar una , ya que tienen una piel delicada y está probado en dermatólogos y pediatras. “ , agrega. Adultos: se recomienda el uso de un gel crema con toque seco (en el caso de tener la piel mixta a oleosa), o una loción protectora (para aquellas pieles normales a secas) que ayuda a hidratar y proteger la piel.

“Ambos productos pueden ser conseguidos con FPS 50 o FPS 30. Para la piel del cuerpo recomendamos usar nuestra loción protectora corporal con FPS 50 o FPS 30 con protección UVA/UVB y con acción antioxidante. Tanto la rutina recomendada para niños como para la de adultos es ideal para realizar actividades en el mar, ya que sus filtros no dañan los corales marinos”.

Por otro lado, Renzo Ibáñez resalta que no existe un protector solar que pueda bloquear todos los rayos UVB, ya que la capacidad de absorción de los filtros ultravioleta nunca alcanza el 100%: “Estudios técnicos científicos han demostrado que un protector con FPS de 30 bloquea el 97% de los rayos UVB y un FPS 50 bloquea el 99%”.

La duración de los productos dependerá del uso y de la actividad física que se realice, pero se recomienda la aplicación diaria para la exposición directa o indirecta al sol, incluso dentro de casa.

En el caso de extender el bronceado e hidratar la piel tras la exposición al sol, se recomienda incluir el hidratante corporal post sol por 24 horas, al final de la rutina de protección solar.

María Yengle coincide y hace hincapié en que “el bloqueador solar se debe usar en todas las zonas que se expongan al sol. Si uno va a la playa con ropa de baño, en todas las superficies que estén expuestas, se debe aplicar el producto. Sin embargo, de todas maneras se recomienda permanecer bajo sombra para evitar las quemaduras solares”.

Tabla de productos y rango de precios

Producto Función Precio Jabón neutro Limpiar el rostro o el cuerpo de las impurezas en el ambiente, o de las partículas que habitan en las piscinas y en la playa. De acuerdo al tipo de piel, se debe lavar el rostro hasta dos veces al día. S/ 40 - S/ 90 Hidratación diaria Mantener la elasticidad de la piel y combate los efectos de la radiación solar. Puede aplicarse en gel o crema, dependiendo de la recomendación del dermatólogo. S/ 50 - S/ 120 Fotoprotector o Protector Solar Evita los rayos ultravioleta ante la exposición al sol y evita posibles quemaduras o enfermedades crónicas en la piel. S/ 60 - S/ 180

