Un día después de que retrocediera en sus declaraciones respecto la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos (Asia), que ocasionó una contradicción con lo afirmado por el vocero presidencial Fredy Hinojosa, el premier Gustavo Adrianzén evitó pronunciarse por este tema.

“No voy a hablar de eso, no pierdas tu pregunta, no te voy a responder”, le respondió a una periodista, quien le consultó por su último tweet, en el que aseguró que no hablaría más del caso.

Durante la inauguración de la feria gastronómica “Perú Mucho Gusto”, en Magdalena del Mar, el titular de la PCM reiteró su postura de no pronunciarse más sobre este tema, pese a las insistencia de los periodistas.

“Yo lamento profundamente que esas confusiones se hayan producido y que yo haya sido parte de ello, pero dije que no voy a declarar y, por favor, por respeto no lo voy a hacer”, añadió.

El martes pasado, Hinojosa negó en conferencia de prensa que la presidenta haya estado en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado.

Sin embargo, un día después, Adrianzén aseguró que la mandataria sí estuvo en dicho inmueble, aunque evitó decir a quien visitó o si estuvo acompañada de su comitiva y escolta presidencial, al alegar un tema de “reserva”.

Estas posturas distintas generaron toda una controversia y críticas desde el Congreso, cuyas bancadas de izquierda ya piensan en vacar a la jefa de Estado.

Espera que vacancia no prospere

En otro momento, el premier dijo esperar que no prospere la moción de vacancia que se viene promoviendo en el Congreso por considerar que la inestabilidad política afecta las inversiones.

“Yo espero que estas vacancias no prosperen, como es natural (...) eso genera una profunda inestabilidad y la inestabilidad política impacta directamente en lo que son inversiones. ¿Qué inversión seria o grande va a venir al Perú y poner millones de dólares sabiendo lo inestable que es? Por eso necesitamos seguridad”, acotó.

En ese sentido, invocó al Congreso a buscar soluciones en forma conjunta y no promover estas medidas que no son beneficiosas.

“Yo hago una invocación fraterna, porque respeto las decisiones del Congreso y cada uno de sus parlamentarios, aunque no necesariamente las comparto, a que si tienen alguna moción para promover una vacancia, primero vayan con nosotros, dialoguemos y encontremos una solución a las dificultades”, enfatizó.