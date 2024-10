La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, se pronunció sobre la contradicción entre el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa y el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, en torno a la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado.

“Una contradicción de esta naturaleza nos lleva realmente a pensar que aquí pueda haber algo más de lo que se está diciendo hasta ahora”, señaló la legisladora de Fuerza Popular, en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Juárez manifestó que estamos asistiendo a una controversia entre dos representantes importantes del gobierno “que lleva a sospechas que antes no había”.

El martes el vocero del Despacho Presidencial negó que la presidenta Dina Boluarte haya estado en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado, sin embargo hoy el jefe del Gabinete aseguró que la mandataria sí estuvo en Mikonos, aunque evitó decir a quien visitó o si estuvo acompañada de su comitiva y escolta presidencial, al alegar un tema de “reserva”.

La primera vicepresidenta del Congreso recordó que han invocado a la presidenta que salga y explique, así como lo hizo en el caso Rolex, aunque Juárez observó que tampoco quedó del todo claro lo que ocurrió, pero señaló que al menos dio una conferencia de prensa, sin embargo ahora resulta que no acepta las preguntas de la prensa sobre este tema.

Sostuvo que “sería gravísimo” que la mandataria se haya reunido con Vladimir Cerrón en dicho condominio, “pues estamos hablando de una persona que está buscada por la Policía Nacional, que tiene una orden de captura y de requisitoria”.

Al ser consultada si es que ello daría pie a una vacancia, la parlamentaria fujimorista indicó que se tendría que encontrar el nexo objetivo, es decir que se vea que coincidió con Vladimir Cerrón en el condominio Mikonos y que ella brindó algún tipo de ayuda, tras indicar “que ni su bancada ni su grupo político han conversado el tema de vacancia”.

“Me ha sorprendido de que haya el tremendo desatino ( entre Adrianzén e Hinojosa) no sé cuál de los dos dice la verdad y esto ha generado serias dudas. No hemos conversado el tema de vacancia”, apuntó.

Protestas en APEC

Patricia Juárez se mostró en contra de que se registren protestas durante el desarrollo de APEC. “No he dicho jamás que la protesta sea injustificada, lo que he dicho es que todos tenemos derecho a protestar por algo que nos parece injusto o que efectivamente nos está ocasionando daño. Lo que he señalado es que hay momentos también en el país para hacerlo”, subrayó.

Para la legisladora las manifestaciones llevarían a enturbiar una cumbre tan importante para nuestro país en la que debemos de demostrar que somos un país estable no solamente desde el punto de vista macroeconómico.





