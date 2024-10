Entre el 2010 y el 2023, según datos de ComexPerú, las exportaciones peruanas a Chile crecieron en un 38.2%. Por su parte, las importaciones provenientes de este país aumentaron en 25.8%.

Si bien es un avance rescatable, su evolución es bastante menor comparada con otros países de América Latina, como México, o naciones más lejanas, como Hong Kong, con quien Perú recién está cerrando un Tratado de Libre Comercio (TLC). Chile y Perú tienen uno vigente desde el 2009.

Un socio y competidor

Las exportaciones peruanas a Chile alcanzaron el valor de US$ 1,904 millones en el 2023. Esta cifra representó una ligera disminución (-5.2%) respecto a lo registrado en el 2022, cuando ascendieron a US$ 2,008 millones. También quedó atrás del “récord” de los últimos 13 años: US$ 2,035 millones, alcanzados en el 2012, tres años después que entrará en vigencia el TLC.

Las importaciones desde Chile también cayeron el año pasado. Los datos de ComexPerú indican que cerraron en US$ 1,324 millones durante el 2023, un 17.4% menos que lo registrado en el 2022, cuando alcanzaron los US$ 1,602 millones, el valor más alto desde el 2010.

Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explicó que el motivo de que el intercambio comercial entre Chile y Perú no crezca como con otros países responde a sus perfiles exportadores.

“Son socios, pero también competidores productivos. Ambos son mineros, impulsan el sector agropecuario y de alguna forma, además de comercializar entre sí, buscan llevar sus productos a los mismos países”, señaló.

Una prueba de ello, resaltó Daniela Huertas, jefa de Asuntos Corporativos de ComexPerú, es precisamente que son los únicos países sudamericanos que hoy forman parte del APEC.

“Solo ellos son parte de ese club exclusivo en Sudamérica. Eso les ha abierto las puertas al mundo y se refleja en la cantidad de TLC que ambos países tienen con el resto de economías”, indicó.

A pesar de esa competencia, Huertas rescató que Chile es el quinto socio comercial más relevante para el Perú en el mundo y el segundo en la región, solo detrás de Brasil. A raíz de la entrada en operación del puerto de Chancay, es un gran punto de partida para estrechar el vínculo comercial.

Chancay, un posible catalizador

El puerto de Cosco Shipping genera “preocupación” en Chile por el impacto que podría tener su operación en su comercio exterior. Así lo han venido indicando los principales diarios chilenos, como La Tercera.

En una nota de inicios de octubre, especialistas locales indicaron a dicho diario que el puerto de Chancay podría, en el mejor escenario para Chile, ofertar un transshipment (transbordo) en un 15% o 20%, similar a lo que ya significa el puerto del Callao hoy para el comercio exterior de este país.

Sin embargo, más allá de amenazas, la infraestructura abre grandes oportunidades para el país vecino también, sobre todo a nivel de costos de transporte, porque cargas chilenas podrían ahora, en vez de ir a Panamá o incluso México para llegar a Asia, llegar a Chancay.

“Chile tendría que usar Chancay como intermediario. Es una salida (hacia Asia) que no podrá evitarse. Habrán beneficios para los vecinos que deberán evaluar las condiciones diferenciales del puerto”, explicó Sícoli.

En ese marco, Huertas consideró que esa negociación dependerá del “empuje” que le brinde el Gobierno peruano a ello. “Ambos países son, en cierta medida complementarios, claro, con cierta competencia de cara al extranjero, pero ahora que se viene Chancay es una oportunidad de entrada al Asia para todos”, refirió.

Ambas especialistas observan también que, producto de esas conversaciones bilaterales, podría darse el espacio para optimizar el TLC que los vincula. Actualmente, como se sabe, Perú está por cerrar la actualización de otro que tiene casi el mismo tiempo de vigencia, pero con China.

“Siempre está la opción de optimizar. El TLC ya tiene bastantes años, ahora la digitalización es importante, hay varias cadenas logísticas y de distribución que podrían explorarse”, detalló Huertas.

“Se pueden analizar temas de mayor complementariedad. Perú importa muchos productos intermedios o para maquinaria. Sería bueno, ahora, que se revisan nuevos TLC, si las condiciones de precio y cercanía (geográfica) ameritan que se pueda reforzar ese intercambio”, agregó Sícoli.

LEA TAMBIÉN: Etapa final del drawback se posterga a julio del 2025

Productos que podrían ganar espacio

Según datos de ComexPerú, actualmente, entre los principales productos que Perú exporta a Chile están el molibdeno y las paltas. Más abajo en la lista figuran el cobre y el clinker. Sin embargo, Sícoli destaca la presencia de varios productos químicos, el tercer rubro de exportación.

El principal producto no tradicional que les exportamos es el ácido sulfúrico. En el “top 10″ están también el residual 6 (remanente del petróleo) y aceites ácidos para refinar.

“En el histórico vienen creciendo los envíos químicos. Se está reorganizando la oferta y la demanda. Por ejemplo, en importación han caído los productos agropecuarios. Estamos trayendo menos manzanas, carne y cacao”, resaltó la profesora de la UPC.

Al ser productos vinculados a la minería, Huerta observó allí una gran oportunidad para potenciar esos envíos peruanos a Chile, como parte de lo que podría crecer con el impulso del puerto de Chancay.

“En importaciones traemos básicamente acero, lo que depende mucho del sector construcción. Si bien ha caído en 2023, hay una demanda importante relacionado a ello”, señaló también la especialista de ComexPerú.

Temas relacionados a Chile

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.