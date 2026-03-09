A nueve días de iniciada una fuga y deflagración en el sistema que transporta el gas de Camisea del Cusco a la costa, este lunes finalmente se apagaron las llamas en el ducto de líquidos de gas natural que aún permanecía ardiendo en el kilómetro 43 de esa tubería, en el distrito de Megantoni.

Así lo informó a Gestión la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que refirió que las intensas lluvias registradas desde la noche del domingo en el KP43 (km 43 del ducto), apagaron la llama en dicha tubería, que transporta el insumo para la producción nacional de GLP en la planta de Pluspetrol en Pisco.

Vale indicar que las llamas que también se habían reportado en el ducto paralelo, el que transporta gas natural, ya se habían consumido totalmente días antes según la compañía.

Condición de riesgo

Sin embargo, TGP refirió que la extinción de la llama ahora en el ducto de líquidos, sin que se haya aislado el tramo afectado crea una condición de riesgo que le obliga a tomar medidas adicionales que permitan continuar con los trabajos de acuerdo al cronograma.

Siguen los trabajos para la restauración del servicio de transporte de gas por el gasoducto de TGP

Mientras tanto, refirió que siguen avanzando con tareas complementarias que no se ven afectadas por esta condición.

Explicó que este domingo, las condiciones meteorológicas permitieron realizar ocho vuelos del traslado programado, culminando con el envío de maquinaria crítica.

Asimismo, detalla, se logró instalar la válvula que permitirá colocar el equipo de aislamiento en el ducto de líquidos (LGN) en sus dos extremos, es decir el que por un lado conduce a la planta de Malvinas (Cusco), y por el otro a Pisco (Ica).

Descarta derrames en el lugar

Igualmente, anota, se logró montar el equipo de perforación (lado Malvinas) y se instaló el equipo de perforación (lado Pisco).

Además, refiere que se realizó el monitoreo de agua y suelo, a cargo de la empresa SGS del Perú, con protocolos y metodologías acreditadas.

“Los resultados evidencian que no hubo derrame y que el hidrocarburo que se liberó hizo combustión sin impactar el suelo ni cuerpos de agua”, puntualiza TGP.

Este lunes, indicó no obstante que el clima no es favorable hasta el momento y que en el KP43 continua la lluvia intensa.

“Se espera que las condiciones mejoren para reanudar la programación de vuelos. Sólo queda pendiente el traslado de tuberías de gas y líquidos (que reemplazarán a los afectados)”, apuntó.

En esa línea, concluyó, se mantiene el cronograma de trabajo de 14 días planificado inicialmente (para terminar las reparaciones y restituir el servicio).

LEA TAMBIÉN: Premier Miralles supervisó labores de reparación del ducto de gas en Cusco