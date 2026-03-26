El gigante tecnológico Meta Platforms recortó alrededor de 700 puestos de trabajo como parte de una reestructuración orientada a acelerar su estrategia en inteligencia artificial (IA), según reportó este miércoles The New York Times.

La medida se produce apenas un día después de que la empresa anunciara un nuevo esquema de incentivos dirigido a su plana ejecutiva, con el objetivo de impulsar una valorización de hasta nueve billones de dólares hacia 2031.

El programa contempla a seis altos directivos clave en la retención de talento dentro de la intensa competencia por el desarrollo de la IA. Entre ellos figuran el director de Tecnología, Andrew Bosworth; el director de Producto, Chris Cox; el director de Operaciones, Javier Oliván; y la directora financiera, Susan Li.

Meta ajusta su plantilla y redobla su apuesta por la inteligencia artificial en medio de presiones legales y estratégicas. Foto: INA FASSBENDER / AFP.

El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha reiterado en distintas ocasiones la importancia de sostener fuertes inversiones en IA, en línea con la estrategia de la firma matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que también viene ajustando su estructura laboral, como ocurre en otras tecnológicas.

Este proceso de transformación se da, además, en un contexto adverso para la empresa en el frente legal. Esta semana, un jurado en Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de afectar la salud mental de menores en un caso vinculado a la adicción a redes sociales, imponiendo una indemnización de US$ 3 millones.

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A ello se suma un fallo previo en Nuevo México, donde otro jurado determinó que la compañía ocultó información sobre fallas en sus plataformas y prácticas que habrían facilitado la explotación sexual infantil, sancionándola con una multa de US$ 375 millones.

Con información de EFE.