Según fuentes cercanas a la operación, el directorio de Aenza (en la que participa IG4 Capital que es accionista de Aenza con casi 30% de participación) ha contratado a BTG Pactual y al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para liderar este levantamiento de capital. Unna Infraestructura busca atraer a grandes fondos de pensiones internacionales, fondos soberanos y otros inversionistas especializados en infraestructura, provenientes de Asia, Canadá, Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, además de fondos privados que manejan capitales destinados a este sector.

El capital recaudado se destinará a tres áreas clave: la adquisición de material rodante y la ampliación de la cobertura de la Línea 1 del Metro de Lima, con un enfoque en su conexión con la Línea 2; la duplicación de la capacidad de la carretera concesionada por Norvial, fundamental para el puerto de Chancay; y la expansión internacional de Unna Infraestructura, con especial atención a mercados como Chile, Colombia y Brasil.

El objetivo es posicionar a Unna como una firma peruana con capacidad de inversión en toda Latinoamérica, contribuyendo así al fortalecimiento de Aenza en la región.

En macha negociación con el Estado peruano para la ampliación de capacidad de Linea 1 del Metro. Foto Referencial

¿Compra de acciones en marcha?

Es relevante señalar que este proceso (captación de capital) no contempla la compra de participaciones en Aenza o Unna , sino que se busca atraer a inversores estratégicos . Aún no se ha determinado cómo se distribuirán los US$ 300 millones entre los proyectos de la Línea 1, Norvial y la expansión internacional.

Además, Gestión ha podido conocer que hay negociaciones en curso con el Estado peruano para extender las concesiones de la Línea 1 del Metro y de la carretera de Norvial, a cambio de las inversiones previstas, las cuales se formalizarán mediante las suscripciones de las adendas correspondientes .

Aunque no se ha establecido un plazo definitivo, se prevé que la firma de estos acuerdos podría concretarse hacia mediados de 2025. Actualmente, se encuentran en pleno proceso de negociación con el Estado sobre las inversiones y plazos relacionados con la ampliación de Norvial y de la Línea 1 del Metro, por lo que aún no se ha determinado qué porcentaje de la captación de capital en marcha se destinará a estos proyectos. La meta es tener las obras en marcha para 2026 .

En cuanto a la expansión de Unna Infraestructura, el objetivo es participar en otros proyectos, especialmente en el sector de carreteras, en países como Colombia, Chile y Brasil. Este último país está próximo a iniciar un ciclo de concesiones viales, en el que Unna está dispuesta a participar activamente. Fuentes cercanas al proceso indican que la captación de US$ 300 millones representa un primer paso, y que, dependiendo de los resultados obtenidos, existe la posibilidad de atraer más capital de inversionistas, e incluso de los mismos socios de Aenza .

Cabe destacar que este es el primer aumento de capital específico para Unna Infraestructura , ya que los dos aumentos anteriores fueron destinados a la matriz Aenza: US$ 22.5 millones para el repago de obligaciones financieras y el fortalecimiento patrimonial de Aenza, y US$ 55 millones para reforzar Unna Infraestructura y Unna Energía, además de las otras unidades de negocio de Aenza.

¿Compras y adquisiciones en el radar?

Fuentes cercanas comentaron que, como parte de su expansión regional, Unna Infraestructura no descarta la posibilidad de adquirir empresas en Brasil, Colombia o Chile, con el objetivo de participar en los procesos públicos de concesión de carreteras en estos países .

El enfoque de la compañía está centrado en proyectos de infraestructura y movilidad, especialmente en el desarrollo de vías. Esta estrategia permitiría a Unna acelerar su ingreso en mercados escenciales de la región y posicionarse en el competitivo sector de concesiones viales.

Aenza tiene en la mira dupllicar la capacidad de carretera Panamericana Norte (tramo Ancón-Huacho-Pativilca) a través de Norvial, que será usada por el puerto de Chancay. Foto: Difusion

Claves

Fondo brasilero IG4 Capital ingresó a Aenza : en 2021 mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), adquiriendo un 12.29% de la compañía peruana. En la actualidad, posee cerca del 30% de participación y está impulsando desde hace tres años el proceso de reestructuración corporativa y financiera de Aenza, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y optimizar sus operaciones en el mercado.

en 2021 mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), adquiriendo un 12.29% de la compañía peruana. En la actualidad, posee cerca del 30% de participación y está impulsando desde hace tres años el proceso de reestructuración corporativa y financiera de Aenza, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y optimizar sus operaciones en el mercado. Desde la entrada de IG4 Capital : Aenza ha implementado una estrategia de segmentación de sus unidades de negocio. Cumbra ahora opera de forma independiente de las concesiones, lo que ha permitido una mayor especialización en la construcción de proyectos privado. Viva , por su parte, ha mostrado un desempeño destacado, respaldado por un crédito del BID, con el que está fortaleciendo su operación de viviendas sociales.

ha implementado una estrategia de segmentación de sus unidades de negocio. ahora opera de forma independiente de las concesiones, lo que ha permitido una mayor especialización en la construcción de proyectos privado. , por su parte, ha mostrado un desempeño destacado, respaldado por un crédito del BID, con el que está fortaleciendo su operación de viviendas sociales. En el sector energético: Unna Energía ha experimentado un incremento en la producción de petróleo y gas natural, y está explorando nuevos proyectos en energías renovables. Por su parte, Unna Infraestructura gestiona importantes concesiones como la Línea 1 del Metro de Lima y la carretera Panamericana Norte, operada por Norvial, que conecta con el puerto de Chancay.

