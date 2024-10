Las potencialidades no son pocas. Hong Kong, a pesar de tener poco más de 7 millones de habitantes, goza de una posición privilegiada en Asia que favorecería la penetración de bienes peruanos en esta región. Aparte, se trata un país particular: no posee una gran industria, pero sí otros “productos” de exportación que podrían sumarle al Perú.

Un distribuidor interesante

Hong Kong está ubicado cerca a China continental, lo que lo vuelve un “mercado de triangulación en Asia”, según explica Juan Carlos Mathews, vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola (USIL) y que priorizó la negociación del TLC con este país durante 2023 cuando encabezó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Ingresar a Hong Kong permite llegar a otros puntos de Asia también. Es similar a lo que ocurre con Holanda en Europa. Si uno ve los registros de Perú, es uno de los principales mercados destino de nuestros alimentos, pero en realidad es de llegada. Ingresan a Holanda y de allí terminan en Rusia o Bélgica”, explica el ex ministro.

En la misma línea, Daniela Huertas, jefa de asuntos corporativos de ComexPerú, dimensiona este rol del país asiático. En 2023, registraron re exportaciones (llegada y distribución a otros puntos de Asia), por US$ 525 mil millones, 89% de ese valor fue hacia China.

“El 91% del comercio que tenemos hoy con Hong Kong corresponde a las exportaciones peruanas. Les entregamos principalmente fruta, que es el 77% del total, en menor medida productos mineros y pesqueros. Es un gran hub logístico en Asia”, agrega.

Datos que ComexPerú compartió con Gestión indican que las exportaciones peruanas a este país han crecido 222.5% entre 2010 y 2023, alcanzando un valor acumulado de US$ 258 millones el año pasado.

Ambos expertos consultados coinciden en que los espacios para que ese volumen crezcan con el TLC vigente son inmensos, sobre todo por el tipo de sociedad que vive en Hong Kong.

“Por si solo es una plaza relevante, pueden ser 7 millones, pero tienen alto poder adquisitivo y hay bastante preocupación por la calidad de vida. Eso lo vuelve un lugar importante para los alimentos peruanos, tenemos los superfoods”, apunta Mathews.

Los tres principales productos que Perú exporta a Hong Kong hoy son uvas, arándanos y paltas, en ese orden. Juntos alcanzaron un valor de US$ 195 millones en 2023.

LEA TAMBIÉN: Embajador de China cuenta el potencial de inversiones y comercio al que apuntan en Perú

Un intercambio no solo de bienes

Como ha asegurado el Mincetur a Gestión en más de una oportunidad, el TLC entre Perú y Hong Kong ya alcanzó un cierre sustancial, lo que significa que está prácticamente cerrado, salvo detalles mínimos de redacción. La expectativa es que se firme en noviembre, cuando se realizará la Cumbre de Líderes del APEC en Lima.

Con eso en mente, este acuerdo abre espacios para que Perú adquiera, en el intercambio con Hong Kong, no solo más bienes. De hecho, actualmente la balanza comercial es ampliamente a favor de Perú: desde el 2010, las importaciones peruanas desde el país asiático no han superado, salvo 2018, los US$ 30 millones.

Los datos de ComexPerú señalan que principalmente Perú trae de Hong Kong remolcadores y “barcos empujadores”, laminados y perfiles de acero o hierro. En 2023 entre los tres productos acumularon un valor de US$ 10.9 millones.

De acuerdo a Huertas, con esos valores, Hong Kong es el séptimo proveedor asiático de productos de acero para Perú. Está detrás de países como China, Japón, Turquía y la India.

La vocera de ComexPerú explica que ello se debe a que se trata de un país ampliamente conocido no por ser industrial, sino exportador de servicios. “No solo son un hub logístico de redistribución, sino también uno financiero. Aprovechar esa oportunidad de alianza, con su experiencia bancaria y fintech es clave”, considera.

Según Mathews, cuando le tocó presidir el Mincetur y negociar este TLC, conversó con su par de Hong Kong sobre la posibilidad de realizar joint ventures, precisamente buscando potenciar este intercambio de conocimientos.

“Se discutió de manera general, pero ellos buscan acuerdos de coparticipación y podrían ser servicios financieros, es una ventaja adicional. Con un joint venture, aunque sea temporal, aseguramos que el know how de las empresas hongkonesas lleguen aquí”, refiere.

El ex ministro tampoco descartaría que el acuerdo comercial genere espacios para aumentar la presencia de la gastronomía peruana en Hong Kong, tomando en cuenta, como ya se señaló, que principalmente Perú le exporta alimentos.

“Al ser una sociedad cosmopolita, no podríamos descartar alguna presencia gastronómica allá. No olvidemos lo mucho que hemos avanzado con fusiones con otros países como China o Italia. Es un terreno a explorar”, plantea.

Temas relacionados a Hong Kong

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.