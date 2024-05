La viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, explicó para Gestión que el anuncio fue un “cierre sustancial”, lo que implica que los puntos económicos de los 14 capítulos que tendrá este acuerdo comercial ya están finiquitados.

Sin embargo, quedan pendientes aspectos legales, aún sin fecha de conclusión. Mera también detalló los acuerdos a los que se llegó con las economías APEC sobre el fomento de la participación femenina en el sector exportador.

Aún sin fecha fija

“El Cierre sustancial es una frase para dar a entender que está prácticamente cerrado. Lo que falta son temas procedimentales, pero forman parte de la armonización con legislaciones internas, que no impedirán que se cierre el TLC”, aseguró la viceministra.

Estos temas menores, explicó, implican seguir negociando, pero de manera remota, lo que los hace más sencillos de encaminar. Sin embargo, de momento evitan que se tenga una fecha exacta para la firma del TLC.

“Virtualmente podrían cerrarse las cosas menores en cualquier momento. Lo que sí puedo decir es que de todas maneras este año (se firma) o en el primer semestre del 2025″, asegura Mera.

Entre los más de 10 capítulos que tendrá el TLC hay temas relacionados a medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, cooperación, facilitación del comercio, entrada temporal de personas de negocios, entre otros.

Mera también reveló que, si bien Hong Kong tiene aranceles cero para muchos productos, sí se ha considerado en las negociaciones que hayan desgravaciones tributarias. Sin dar más detalles, la viceministra indica que ello incluye al sector textil confecciones, aunque no sería solo en este rubro.

Balanza comercial. En 2023, las exportaciones peruanas a Hong Kong alcanzaron los US$ 266 millones, un incremento de casi 1.5% frente al 2022. En últimos cinco años, la balanza comercial con este país ha sido positivo para Perú.

“Se han establecido algunas desgravaciones, ya sean inmediatas o en un plazo largo. No puedo dar más detalles, pero sí se ha tenido en consideración todos esos elementos, no solo ese tipo de productos (textil confecciones). Obviamente hay productos no liberalizados que fueron materia de negociación, en coordinación con el sector privado”, apuntó.

Mera también resaltó dos puntos más ya acordados con Hong Kong. Uno de ellos es la mayor cooperación aduanera, a través de una mayor transparencia en el intercambio informativo. Aparte, la viceministra apuesta fuertemente porque con el TLC se impulse la exportación de servicios peruana hacia el Asia.

“El capítulo de servicios será grande. Están los de tipo financiero, tomando en cuenta que Hong Kong se caracteriza por ser un centro de finanzas. Hay mucho por intercambiar con ellos”, señaló.

Más mujeres exportadoras

En el marco de las sesiones del Foro APEC en Arequipa, Mera destacó que se realizó la primera reunión APEC de ministros responsables de la Mujer y de Comercio, a iniciativa de Perú.

Como resultado de este evento, los ministros de las 21 economías APEC aprobaron una declaración conjunta para la promoción de la participación de la mujer en el comercio exterior.

Desde Perú, la viceministra Mera señala que el compromiso para alcanzar ese objetivo es cooperar más con los miembros del foro que ya tienen como política alentar la participación femenina en sus exportaciones. Estos son Canadá, Chile, Nueva Zelanda y Australia.

“Hemos podido identificar que, en la mayoría de los casos, los problemas son muy parecidos. Uno de ellos es la falta de financiamiento. Otro, un menor acceso a programas de fortalecimiento de capacidades porque muchas veces no se considera que cuando se dictan las mujeres están ocupadas en labores de administrar su hogar”, afirma Mera.

La viceministra detalla cuál es la estrategia del Mincetur para promover la participación femenina en el sector. Este incluye el programa Ella Exporta, que dirige PromPerú para fortalecer las capacidades exportadoras solo a mujeres. “A la fecha, ya se han capacitado a 320 emprendedoras en todo el país. Las capacitamos en base a su negocio y la ayudamos a ingresar a mercados extranjeros”, refiere.

De igual manera, el Programa de Apoyo a la Internacionalización del Mincetur, que sí es para todos los géneros, privilegia a los emprendimientos que son liderados por mujeres. La cartera le da “un puntaje adicional” a las empresas que son lideradas o gerenciadas por mujeres cuando califican.

Mera también revela que, en octubre pasado, solicitó en Suiza asistencia técnica al International Trade Centre para obtener datos sobre cuál es la situación real de la mujer en el comercio exterior peruano.

“Los equipos ya están conectados para ver la metodología. Esa data será crucial para generar otras políticas. Si bien Producción maneja estadísticas, son internas, como qué mipymes están compuestas por mujeres. Nos falta vincularlo a comercio exterior”, explica.

