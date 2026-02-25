En el 2025, Pickadeli ejecutó una inversión cercana a US$200.000, destinada a fortalecer la operación y su planta de producción —infraestructura, ampliación de carga eléctrica, maquinaria y estandarización de procesos—, además de impulsar un rebranding integral de la marca. Como parte de este proceso, la compañía remodeló por completo su tienda emblemática de Miraflores, incorporando tablets de autoservicio y pantallas informativas, y trasladó el canal de delivery a una dark kitchen en Surquillo.

Con estas acciones, la cadena de comida saludable cerró el 2025 con nueve locales en Lima: cuatro tiendas físicas de experiencia, ubicadas en San Isidro (dos en centros empresariales), Jesús María y Miraflores, y cinco dark kitchens, concentradas principalmente en Surquillo, consolidando su operación y dejando sentadas las bases para una nueva etapa de crecimiento en 2026.

La tienda de Miraflores funciona como piloto del nuevo concepto de experiencia de marca. (Foto: Pickadeli)

Más locales en Lima con nuevos formatos en 2026

En el 2026, Pickadeli ejecutará un plan de expansión enfocado en Lima, con la apertura de cinco nuevos locales y una inversión aproximada de US$150.000. La primera inauguración será en la Universidad de Lima, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 6 de abril, coincidiendo con el inicio del ciclo académico; a esta se sumarán cuatro aperturas adicionales en San Isidro, ubicadas en centros corporativos y espacios vinculados al fitness.

Todos los nuevos puntos operarán bajo formatos Grab & Go, con módulos de entre 20 y 30 m², carta acotada y foco en velocidad. “Son locales pequeños, modulares, pensados para transaccionar de manera más rápida y estar más cerca de nuestro consumidor”, explicó Víctor Hugo de la Cruz, CEO de Pickadeli.

La expansión irá acompañada de la replicación del nuevo formato de experiencia, que integra pantallas táctiles y tablets de autoservicio, para una mayor autogestión del cliente. En paralelo, la compañía apunta en el 2026 a un crecimiento global de 25% en facturación, explicado por un avance de 40% en el canal B2B y de 20% en los canales propios. “No fue un acto de vanidad, sino una decisión estratégica para poder crecer en nuevos formatos”, señaló De la Cruz, al remarcar que la prioridad este año es escalar con eficiencia, apoyándose en tecnología y formatos no tradicionales.

El consumidor saludable es hoy más informado y exigente, y demanda transparencia nutricional. (Foto: Pickadeli)

Inovación en la carta con nuevas categorías

En el 2026, Pickadeli refuerza su estrategia de crecimiento con una apuesta por la innovación en la carta, incorporando nuevas categorías funcionales. Con el inicio del verano, la marca lanzó una línea de helados funcionales que marca su ingreso a una nueva categoría: cada porción contiene 20 gramos de proteína, probióticos, es baja en calorías (350 por pote) y sin azúcar añadida, con sabores como lúcuma con chocochips, chocolate proteico y açaí con mantequilla de maní. “La proteína hoy es la reina de la nutrición y los probióticos van a tomar cada vez más fuerza”, señaló Víctor Hugo de la Cruz.

En paralelo, la compañía avanza en el desarrollo de una nueva línea de salados funcionales, actualmente en fase de prototipado y prevista para lanzarse en el segundo trimestre del 2026, enfocada en productos con atributos nutricionales específicos. Esto se suma a la consolidación de los Flats, una categoría propia y marca registrada de Pickadeli que se ha convertido en uno de los productos de mejor desempeño por su practicidad, portabilidad y adaptación al día a día. “No se trata de copiar, sino de inspirarnos en tendencias que funcionan afuera y tropicalizarlas al paladar peruano”, explicó el CEO de la marca.

Expansión futura a provincias y al exterior

En el 2026, Pickadeli mantendrá a Lima como su foco central de crecimiento, concentrando allí sus aperturas y el fortalecimiento de su operación. En paralelo, la compañía evalúa una expansión futura a provincias, con Arequipa, Trujillo y Piura como plazas atractivas por su dinamismo económico y afinidad con una propuesta de consumo saludable, aunque sin activarla en el corto plazo.

En el plano internacional, la marca también observa oportunidades en Chile, Colombia y Panamá, mercados que considera más maduros y alineados al consumo de comida funcional. “Pickadeli tiene potencial de expansión local, regional e internacional, pero primero queremos consolidar Perú”, señaló Víctor de la Cruz, al remarcar que el salto al exterior vendrá tras consolidar su estructura y formatos en el mercado local.