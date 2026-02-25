La compañía abrirá nuevos locales bajo un modelo Grab & Go, con módulos pequeños y alta rotación. (Foto: Pickadeli)
Pickadeli, cadena peruana de comida rápida saludable, cerró el 2025 con un crecimiento orgánico de 20% en ventas frente al 2024, impulsado por un rebranding integral que redefinió su identidad visual y la experiencia de marca. Con esa base, la compañía entra al 2026 en modo aceleración: alista un nuevo formato de locales, con pantallas táctiles y autogestión, refuerza la innovación de su portafolio —que incorporará helados funcionales— y mantiene en evaluación nuevas plazas en el mercado local y en el exterior. Con esta estrategia, ¿hasta dónde puede escalar Pickadeli con su propuesta de comida saludable?

