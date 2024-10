Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, anunció su intención de solicitar que en el próximo pleno sobre seguridad ciudadana se dé prioridad al debate del proyecto de ley que propone prohibir la circulación de dos personas en una moto.

La legisladora se reunió con alcaldes de diversos distritos de Lima Metropolitana para evaluar esta y otras acciones destinadas a combatir los delitos que se cometen con el uso de vehículos menores.

“Vamos a proponer priorizar en este pleno que se debata este tema de las motos. Es un tema crucial, importante, y luego vamos a priorizar todos los proyectos de ley que tengan que ver con municipalidades”, expresó Juárez.

Además, la miembro de la Mesa Directiva del Congreso mencionó que desde su oficina se redactará un pronunciamiento para pedir un mayor presupuesto para los gobiernos locales, con el objetivo de que dispongan de los recursos necesarios para enfrentar la lucha contra la criminalidad.

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, priorizará acciones contra la criminalidad. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

“Sin presupuesto no hay combate contra la inseguridad ciudadana, las municipalidades no pueden adherirse a este combate si es que el Ejecutivo no los mira como los actores principales en esta tarea”, acotó la parlamentaria de Fuerza Popular.

Dos personas en moto lineal

Con respecto al desplazamiento de dos personas en moto, aclaró que la propuesta de ley plantea también excepciones para aquellos que trasladan a sus familias o utilizan el vehículo para trasladarse a sus trabajos.

Patricia Juárez indicó que se trata de una medida excepcional para hacer frente a esta problemática, por lo que su periodo de vigencia deberá ser detallado en la norma respectiva.

En la actividad, realizada en el Palacio Legislativo, participaron los alcaldes de los distritos de Miraflores, La Victoria, Breña y Los Olivos, entre otros.