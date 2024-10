Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, cuestionó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el “terrorismo de imagen” y afirmó que la mandataria debería enfocarse en su labor en lugar de responder esos comentarios.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Fuerza Popular afirmó que la jefa de Estado debería estar más enfocada en combatir la inseguridad ciudadana, señalando que no es el momento adecuado para generar noticias sobre esos calificativos.

“Creo que se están lanzando últimamente una serie de denominaciones de lo más creativas. Creo que la presidenta de la República debería estar preocupada en temas tan graves como los que estamos viviendo en el país, como la inseguridad ciudadana. El hecho de calificar o de sentirse creativos para generar noticias no me parece serio en este momento”, declaró.

De igual manera, Patricia Juárez instó a la jefa de Estado y a su gabinete a concentrarse en sus labores, en lugar de dedicar tiempo a responder a los medios de comunicación o a sus críticos.

“La presidenta y su gabinete en conjunto sostienen que están realizando un buen trabajo, pero no se traduce en la opinión pública, en los ciudadanos. En general, sentimos una percepción y también tenemos algunas situaciones graves de inseguridad que se da en todo el país. La presidenta debe concentrarse en hacer su trabajo y no en estar respondiendo a los medios o no estar respondiendo a sus detractores”, agregó.

Patricia Juárez le pide a la presidenta que se dedique a realizar bien su gestión. Foto: Congreso

¿Qué dijo Dina Boluarte?

Hace unos días, la mandataria afirmó que, mientras lucha contra la criminalidad, su gobierno también debe enfrentar “la guerra de las mentiras”. Además, expresó que las noticias falsas son generadas “con el propósito de provocar terrorismo de imagen”.

“En ese contexto, tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema ‘miente miente que algo queda’. Apoyados en las redes sociales, algunos se dedican a mentir en la búsqueda de crear inestabilidad, el escenario favorable para obstaculizar el crecimiento de la economía”, expresó.

