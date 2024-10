Continúa la controversia y las contradicciones en torno al presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’ para facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

Anoche, el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, negó que la presidenta Dina Boluarte haya estado en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado. Como se recuerda, a inicios de año la Fiscalía y la PNP llevó adelante un megaoperativo en dicho lugar para ubicar y capturar al también exgobernador de Junín, quien, de acuerdo con información de inteligencia, habría estado en el inmueble.

“La presidenta estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima, nunca dijo que estuvo en Mikonos. El dicho, la expresión de un tercero desde ningún extremo pone en duda o entre dicho a la presidenta. La señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio”, aseveró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el premier Gustavo Adrianzén contradijo la versión que dio Hinojosa. En diálogo con la prensa, el titular de la PCM aseguró que la mandataria sí estuvo en Mikonos, aunque evitó decir a quien visitó o si estuvo acompañada de su comitiva y escolta presidencial, al alegar un tema de “reserva”.

“Quiero ser lo más atento posible, pero les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos, no le puedo decir ni donde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue o con quién se entrevistó, porque lo he dicho también en anteriores oportunidades. Eso forma parte de la reserva que tenemos que tener porque se trata de la presidenta. Por favor, no podemos andar por ahí diciendo a qué hora va a ir a tal lugar, con quién se va a entrevistar, a qué hora va a regresar”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que Boluarte tiene una coraza de protección distinta a la que tiene y a los demás ministros, por lo que insistió en que la mandataria, por su condición excepcional de jefa de Estado que personifica a la nación, “tiene ese resguardo”.

“Jamás el coche presidencial ha sido usado para transportar a un prófugo”

El presidente de la junta de propietarios del condominio Mikonos, Gabriel Herrera, se presentó ante la comisión de Fiscalización y brindó detalles sobre el operativo policial que tuvo lugar el pasado 16 de enero para capturar a Cerrón.

Recalcó que no existe evidencia alguna que certifique la entrada de Boluarte al condominio, a menos que hubiese estado oculta o camuflada en alguno de estos vehículos que fueron vistos en el lugar.

Al ser consultado por esta declaración, Adrianzén insistió en que no se puede estar brindando información sobre las actividades privadas que hace la mandataria.

“Si el señor de la urbanización dijo que no la vio, bueno, la señora (Dina Boluarte) no tiene por qué pasar a su casa a saludarlo. Si el ‘cofre’ llegó vacío, ya les he explicado que fue por un cambio de guardia. Yo no entiendo hasta dónde más van a llegar, ¿Qué están buscando?”, dijo algo mortificado.

Finalmente, reiteró una vez más que Boluarte no ha llevado nunca jamás a Cerrón en el ‘cofre’ o ayudado a que permanezca prófugo de la justicia.

“Jamás el coche presidencial ha servido para transportar a ningún prófugo de la justicia. La señora presidenta es una persona que ha actuado correctamente y no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación y comunicación con el prófugo de la justicia. A ese señor la Policía lo está buscando, a ese señor lo vamos a capturar y lo vamos a poner a disposición de los órganos jurisdiccionales”, remarcó el titular de la PCM.

