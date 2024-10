Tras varias semanas en espera, el Pleno del Congreso debatirá mañana la moción presentada por la comisión de Fiscalización para que se le otorgue facultades con la finalidad de poder investigar, por un plazo de 120 días, el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, así como las presuntas presiones desde el Gobierno para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.

Así lo confirmó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tras precisar que la moción recién fue presentada anteayer ante la Mesa Directiva que lidera.

“La moción recién ha sido solicitada ante la Mesa Directiva anteayer y por eso es que la hemos admitido, en la Junta de Portavoces, y la vamos a someter a consideración del Pleno el día jueves”, indicó a la prensa.

Respecto al caso ‘el cofre’, el también legislador de Alianza para el Progreso (APP) recalcó que lo importante es que todas estas denuncias están siendo investigadas tanto en el Ministerio Público y, eventualmente, en el Congreso.

“Así que yo espero que de esas investigaciones salga a relucir la verdad y se sancione si es que hay responsabilidad penal”, sostuvo.

“Lo importante es que se está investigando. Esa es la ventaja de vivir en democracia, en un país donde hay libertad de expresión”, añadió Salhuana.

En caso el Pleno apruebe darle facultades a la comisión de Fiscalización para que pueda investigar estos temas, el grupo de trabajo que lidera Juan Burgos no solo podrá citar de grado y fuerza a los investigados que se resistan a acudir a las citaciones, sino también podrán pedir el levantamiento de sus respectivos secretos bancarios, tributarios y bursátiles, así como el de las comunicaciones.

Vacancia no contribuye a la estabilidad

En la víspera, el congresista y presidente de Juntos por el Perú (JNJ), Roberto Sánchez, informó que impulsará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por incapacidad moral.

“(Dina Boluarte) lleva al país a un callejón oscuro. Creemos que es tiempo de una salida política para la estabilidad del país”, indicó a Canal N.

Al ser consultado por este tema, el titular del Parlamento consideró que la presentación de este tipo de mociones de vacancia no contribuye a dar estabilidad política y económica al país.

“Los congresistas tienen la atribución de plantear mociones de esa naturaleza. Personalmente, creo que son mociones que no van a tener éxito, que no deben tener éxito. Lo que tenemos que promover en estos momentos es estabilidad política, y proponer mociones de esa naturaleza no contribuyen a ese objetivo”, acotó tras precisar que APP no apoyará ninguna moción de vacancia.

Añadió que, a días de realizarse en nuestro país el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), todos debemos trabajar para que este importante evento sea un éxito total.

