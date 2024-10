Hoy se tenía previsto el interrogatorio de la mandataria Dina Boluarte en la comisión de Fiscalización que investiga el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón; sin embargo, anoche el secretario del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, informó, a través de un oficio, que esta no se presentaría en el Congreso.

“La señora presidenta de la República declina de asistir a vuestra gentil invitación y expresamos la voluntad de proporcionar la información que se requiera, para lo cual, solicitamos se sirva remitir el pliego de preguntas correspondientes”, le indicó Vílchez al titular del grupo de trabajo, Juan Burgos.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró que lo ideal hubiera sido que Boluarte se presentara ante la comisión de Fiscalización; sin embargo, dijo que respetarán su derecho a guardar silencio.

“Siendo ella una investigada en un proceso abierto con una carpeta fiscal, cada ciudadano puede asumir la actitud que su defensa legal le aconseje y eso incluye no declarar, guardar silencio. Es un derecho constitucional también. En todo caso, es su estrategia de defensa y evidentemente nosotros la respetamos”, indicó en conferencia de prensa.

El también legislador de Alianza para el Progreso (APP) añadió que otra opción es que la comisión acuda a Palacio para interrogar a Boluarte; no obstante, recalcó que eso requiere un acuerdo previo que, al parecer, no lo hay en este momento.

“Lo ideal es que ella (Dina Boluarte) acuda a las citaciones del Congreso. No lo hace por los motivos que he señalado, pero, de igual manera, la comisión (de Fiscalización) le podría tomar su declaración en Palacio de Gobierno, como se hizo en el caso del expresidente Alejandro Toledo por el caso de las ‘firmas falsas’, en el año 2005, pero obviamente eso requiere un acuerdo entre la comisión y Palacio que, al parecer, en este momento no lo hay”, aseveró.

Respecto al pedido que le hizo Burgos para que ponga al debate la moción para que se le otorgue facultades a la comisión de Fiscalización y así pueda citar de grado y fuerza a los involucrados del caso ‘el cofre’, Salhuana recordó que el vocero de su bancada debe pedir en Junta de Portavoces que se incluya este tema en la agenda del Pleno, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

“Lamentablemente la bancada del presidente de la comisión no lo ha solicitado en Portavoces, por lo que no puedo incorporarlo de oficio para su debate”, acotó.

Añadió que la Mesa Directiva tiene como principal obligación cumplir con el reglamento de la institución, por lo que enfatizó que ninguna moción ni proyecto de ley puede pasar solamente por voluntad del presidente.

“Un proyecto de ley se prioriza en Junta de Portavoces, como fue ayer, y esos proyectos y mociones priorizadas sí las pongo en debate en el Pleno del próximo jueves”, acotó.

“No es conveniente realizar marchas durante APEC”

Anoche, el titular del Parlamento anunció la realización de un Pleno temático a fin de abordar los distintos proyectos y dictámenes relacionados a seguridad ciudadana. Durante un evento realizado en la Cámara de Comercio de Lima, el legislador añadió que la fecha prevista para los debates de estas iniciativas es el próximo jueves 7 de noviembre.

Respecto a este tema, Salhuana informó que se invitará al premier Gustavo Adrianzén, al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y al titular de Justicia, Eduardo Arana, a fin de que participen en las discusiones.

“Vamos a revisar cerca de 10 proyectos de ley que ya se encuentran dictaminados en este momento”, acotó.

En ese sentido, consideró que no sería “conveniente” realizar una marcha en los días que realizará el foro APEC en nuestro país, tal como lo anunció el gremio de transportistas.

“La APEC es un escenario muy favorable para la economía del país. Vienen líderes de las 21 economías más importantes del mundo y creo que lo que hay que hacer es mostrar un país que evidentemente trata de salir adelante con sus problemas y que puede ser atracción de inversiones para estos países”, sostuvo.

