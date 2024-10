Para esta tarde, la Comisión de Energía y Minas del Legislativo puso en su agenda el debate de cuatro proyectos de ley presentados por diversas bancadas en los que se plantea extender el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Consultado por la prensa sobre el tema, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, afirmó que cree que el REINFO no debe ser ampliado, y que lo que se tiene que hacer es que el Gobierno cumpla con entregar al Parlamento, su anunciado proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (conocido como ley MAPE).

Pidió recordar que el año 2021 se prorrogó el proceso de formalización hasta diciembre de 2024, y que el compromiso del Ejecutivo era que en seis meses iba a entregar un nuevo proyecto de ley (ley MAPE) para ya terminar con la provisionalidad y tener una ley definitiva que establezca una ruta clara para la formalización.

“Porque ese es el objetivo de todos los peruanos, que esta actividad económica importante trabaje dentro de la legalidad, cumpla normas ambientales, tribute y contribuya al desarrollo nacional”, aseveró Salhuana.

“No se ve una voluntad política”.

Sin embargo, a renglón seguido afirmó que, lamentablemente, no ve una voluntad política (para lograr la formalización de los mineros informales), pues, mencionó, hay que darle recursos (a la formalización), un buen marco legal, así como asistencia técnica.

“Creo que, si consolidamos a este sector, será un baluarte para la economía nacional como lo es en este momento”, aseveró, y dio a entender que eso pasa por la no ampliación de REINFO así como por la presentación de la Ley MAPE por parte del Ejecutivo, lo que -remarcó- hasta ahora no hace.

LEA TAMBIÉN: Empleo en minería crece por cuarto mes consecutivo y alcanza récord en agosto

Debate en los siguientes meses

En ese orden de ideas, el titular del Parlamento señaló que (si se concreta el anuncio de la presentación de ese proyecto de ley), el debate del mismo se podría dar en estos dos meses que quedan para finalizar la legislatura.

“Y espero que a fin de año tengamos una ley de la pequeña minería que ayude a la real formalización de esta actividad económica tan importante”, afirmó.

Consideró además que el REINFO fue un mero registro que se dio en el año 2016 que autorizaba a las personas que estaban en lugares donde estaba permitida la actividad minera, a realizarla; si bien no habilitaba a trabajar en áreas naturales protegidas ni zonas de amortiguamiento, eso es completamente minería ilegal.

Regiones no cumplieron su tarea

“(Los mineros informales) tenía que pasar del registro a la formalización, lamentablemente los gobiernos regionales no han cumplido su tarea, y tenemos solamente 2 mil mineros formalizados de 95,000 inscritos (en el REINFO”, puntualizó.

¿ha fallado el sistema?, le preguntó la prensa, y el congresista replicó que, más que el sistema, han fallado las autoridades que tenían que gestionarla.

¿un sector de la minería ilegal no se ha aprovechado del sistema? se le preguntó de nuevo.

Lo que pasa -respondió- es que, si el Estado no está presente, si el Estado no tiene recursos, si no tiene ingenieros, si no tiene la capacidad técnica para formalizar, “evidentemente en arca abierta, el justo peca y lamentablemente, la situación se ha anarquizado en los últimos años”.

En esa línea, insistió en que cree que hay que dar una ley definitiva de la pequeña minería y minería artesanal “que nos ayude a ordenar esta actividad económica”.





Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.