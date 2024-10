De esa forma, se revirtió la tendencia de caída en la explotación cuprífera nacional, que en julio último había retrocedido en -3.2%, acumulando hasta entonces en los primeros siete meses del año, un volumen que resultaba 2.3% inferior que igual periodo del año pasado.

A pesar del buen resultado en agosto, la cantidad de cobre extraída acumulada en los primeros ocho meses del 2024, con 1´759,175 TMF, resulta aún inferior en 0.7% en comparación con el mismo lapso del 2023.

LEA TAMBIÉN: Southern Copper eleva producción de cobre y avanza en Tía María y Los Chancas

¿Porqué aumentó la producción?

El crecimiento del 10.7% logrado sólo en agosto, fue resultado del aumento de la producción de seis de las diez principales minas que extraen el metal rojo en el país.

Entre ellas destacaron Compañía Minera Antamina S.A., cuya producción creció en 26.5%, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. que la aumentó en 5.2%), Southern Perú (en 11.2%), Minera Las Bambas S.A. ( en 27.3%) y Minera Chinalco Perú S.A. (en 132.0%).

Sin embargo, en el resto de 48 titulares mineros (mediana minería) dedicados a la explotación cuprífera, la producción retrocedió en 0.5%.

LEA TAMBIÉN: Forte finaliza compra de proyecto Miscanthus con permiso de perforación aprobado

PBI minero

En la misma línea, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que, en agosto del 2024 el PBI minero creció 9% comparado con el mismo mes del 2023, debido a la mayor producción de cobre, molibdeno, plata, plomo y estaño, que, en conjunto, contribuyen al 75% de ese PBI.

De esa forma, indica, entre enero y agosto del año en curso el sector minero acumuló un PBI mayor en 3% que lo registrado en el mismo periodo del año que pasó.

Inversión se contrajo

No obstante, en agosto último, la inversión minera alcanzó los US$406 millones, valor 5% inferior que lo reportado en el mismo mes de 2023, según refirió el gremio minero energético.

Esta merma -indicó- se explica por los menores niveles de inversión en desarrollo y preparación (US$ 22 millones menos) y equipamiento minero (US$ 15 millones menos), que en cierta medida fueron contrarrestados por la mayor inversión en exploración (US$ 14 millones más).

Las empresas que registraron mayor inversión fueron Antamina (US$ 51 millones), Las Bambas (US$ 44 millones), Anglo American (US$ 30 millones), Cerro Verde (US$ 29 millones) y Shougang (US$ 21 millones), que en conjunto, contribuyeron con el 43% de la inversión total del mes.

Aún con esa caída en el octavo mes, entre enero y agosto de 2024, la inversión minera acumulada alcanzó los US$ 2,918 millones, mayor en 7% respecto a similar periodo 2023.

¿Se logrará la meta del Minem?

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha proyectado que, al cierre de este año, la producción cuprífera alcanzaría las 2.9 millones, o cercana a los 3 millones de toneladas, y que las inversiones mineras en general podrían bordear los US$5,000 millones.

Sin embargo, para Marcial García Schreck, socio del área tributaria y legal de EY Perú, a estas alturas del año va a ser difícil que se puedan alcanzar las proyecciones del titular del Minem, las cuales consideró bastante optimistas.

En el caso del cobre, el experto en minería estimó que se podría alcanzar las 2.8 millones de toneladas (superior a las 2.7 millones de TMF del 2023), pero que sería complicado alcanzar las 2.9 o 3 millones de toneladas.

LEA TAMBIÉN: AECI con foco en minería y proyecto para instalar fábrica de explosivos en Perú

Oportunidad

En el caso de las inversiones en el sector, dio a entender que, a mediano plazo, si sería posible ver un crecimiento, dadas las buenas perspectivas que existen para los precios del cobre (por la demanda que generará el cambio de la matriz energética mundial).

Pero, además, indicó que la ruta directa de transporte marítimo entre el Perú y Asia, que permitirá el puerto de Chancay -a inaugurarse en menos de un mes- abre también la oportunidad para atraer nuevas inversiones mineras al país, por ejemplo, de Australia.

García refirió que recibido información sobre el interés de empresarios mineros de ese país por aumentar la presencia de capitales australianos en el Perú, pero que para ello requieren que el Perú suscriba con el Gobierno de Australia, un convenio para evitar la doble tributación.

Refirió que, en general, el 70% de la inversión minera que recibe el Perú del exterior, procede de países con los cuales nuestra nación ha suscrito ese tipo de acuerdos, que permiten reducir la carga impositiva para los inversionistas, y nos hace más competitivos.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.