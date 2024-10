En un mundo cada vez más interconectado, la transformación digital se ha convertido en un punto estratégico para las empresas que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar. Y es que, la implementación de tecnologías digitales en cualquier aspecto del negocio no solo optimiza los procesos, sino también mejora la eficiencia y redefine la experiencia del cliente. Además, abre nuevas oportunidades en el mercado. Ante ello, Gestión desarrolló la mesa “Innovación y Tecnología: Innovar para no morir: Cómo han evolucionado las empresas”, en el marco de su evento “Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible”.