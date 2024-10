Antes de conocer los resultados, Francisco Escudero, socio de consultoría de EY Perú, señaló que la última investigación se realizó hace dos años. “Con esta información buscamos medir el grado de transformación digital que han alcanzado las empresas, asegurando que sea consistente en todos los ámbitos del negocio”, explicó. Las encuestas abarcan siete áreas clave de gestión: estrategia e innovación, experiencia del cliente, operaciones y cadena de suministro, áreas administrativas, información y tecnología, riesgo y ciberseguridad, así como cultura y organización.

El experto destacó que, tras cinco años de realizar este estudio, se ha registrado un aumento en el Índice de Madurez Digital promedio de las empresas peruanas. En particular, se ha observado un avance en el periodo 2022-2024, con un incremento de 60.3 a 61.4 . “Podemos afirmar que el país se mantiene en la ruta hacia la madurez digital, considerando que existen tres niveles: incipiente, por debajo de 50; encaminado, entre 50 y 80; y avanzado, por encima de los 80 puntos”, dijo.

Si bien el avance no ha sido drástico, el especialista resaltó que el crecimiento de un punto cada dos años es relevante, ya que refleja que tanto las empresas como los consumidores se están volviendo cada vez más digitales .

Por sectores: los más y menos maduros

El especialista de EY indicó que las empresas que están acelerando su transformación digital tienen un Índice de Madurez Digital superior al promedio nacional. Estas organizaciones se concentran principalmente en los sectores de telecomunicaciones, banca y seguros, así como en consumo masivo y minorista . “Estas empresas iniciaron su digitalización hace más de 15 años. Al manejar grandes volúmenes de datos, vieron la necesidad de migrar a lo digital para procesarlos eficientemente. Siempre han estado un paso adelante”, destacó tras su intervención en el 13° Congreso de Negocios en la Era Digital - NED 2024.

La sorpresa de este año, que no se había destacado en la edición anterior, es el sector de servicios profesionales, que está demostrando una notable madurez digital . Según el experto, estas empresas, que ya implementaban modelos de trabajo híbrido y remoto, han descubierto que pueden operar de manera aún más digital. Además, muchas de ellas nacieron como empresas nativamente digitales, como es el caso de las Fintech y otras compañías tecnológicas.

A este grupo se suman también las empresas de los sectores de energía, transporte y logística , que han acelerado su transformación digital debido a la pandemia. Estos sectores ahora forman parte de la élite de organizaciones con mayor madurez digital en el país. Por otro lado, algunos sectores han experimentado un retroceso en su madurez digital, entre ellos educación, inmobiliario, construcción y turismo .

¿A qué se debe esto? El especialista explicó que, en el caso del sector educativo, aunque la pandemia impulsó su transformación digital, ese impulso se frenó entre 2022 y 2024, alineado a restricciones presupuestarias. En cuanto a los sectores inmobiliario, construcción y turismo, el retroceso se debe a que han sido los más afectados por factores económicos, lo que los ha llevado a priorizar recursos y esfuerzos en otros aspectos antes que en la digitalización.

El estudio de EY también indicó que el presupuesto destinado a la transformación digital se ha mantenido estable en la mayoría de las empresas en comparación con 2022. “ Este es un cambio importante, ya que en ese año el 55% de las compañías aumentó su inversión en digitalización, pero ahora ese porcentaje ha disminuido al 44% . Esto puede atribuirse a la coyuntura económica que afecta a algunos sectores. No obstante, las empresas más grandes han mantenido su inversión y se han centrado en expandir sus mercados y atraer nuevos clientes”, señaló. Además, el 50% de las empresas ha mantenido su presupuesto para la transformación digital, en comparación con el 37% del año pasado, mientras que solo un 6% lo ha reducido..

Según la investigación, las empresas con ingresos superiores a los US$ 500 millones anuales presentan un mayor nivel de madurez digital que el promedio de las compañías en el país. En contraste, las empresas medianas, con ingresos entre US$ 50 millones y US$ 500 millones, han mostrado un menor índice de madurez digital respecto a organizaciones de otros tamaños.

En cuanto a los factores que impulsan a las empresas a continuar su proceso de transformación digital, más del 42% lo hace para reducir costos y simplificar procesos; un 29% responde a las necesidades y expectativas de sus clientes; el 14% lo ve como parte de un cambio estratégico propio; otro 14% ante la necesidad de actualizar tecnologías según nuevas tendencias; y el 2% en respuesta a la competencia.

