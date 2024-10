En las investigaciones que se siguen en torno a ‘el cofre’ y a la presidenta Dina Boluarte ha surgido el nombre de una suboficial de la Policía Nacional, apodada “La Sombra”. Milagros Vargas ha acompañado en numerosos viajes oficiales, incluyendo visitas a China, el Vaticano, Nueva York e incluso habría escoltado a la mandataria hasta un inmueble en Mykonos, Asia.

De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, en el ‘cofre’, además de Dina Boluarte y el chofer Félix Montalvo, la suboficial PNP Milagros Vargas viajaba como copiloto en el trayecto hacia Asia, en febrero de este año.

No obstante, Dina Boluarte ingresó sola al condominio para reunirse con familiares de los cuales se desconoce su identidad. Jesús Poma, abogado del chofer, indicó que la mandataria se quedó sin resguardo policial durante una noche.

LEA TAMBIÉN: Desde hoy cierran temporalmente carril de la Panamericana Norte por mantenimiento

Al respecto, el coronel PNP en retiro, Juan Carlos Liendo sostuvo que, como parte de sus funciones, “la sombra” debería permanecer lo más cerca posible de la mandataria.

“Tiene que tener contacto físico y visual lo más cercano y no alejarse de su radio de acción físico. Quiere decir que cuando la presidente descansa, la sombra o está al costado o en la habitación inmediata. No puede dejarla solo por protocolo de seguridad, no hay manera”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Jueza Janet Tello anuncia su candidatura para la presidencia del Poder Judicial

La suboficial PNP es parte del círculo de extrema confianza de Dina Boluarte, incluso desde que se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Otras de las figuras que ha ganado notoriedad es Alexander Reaño, uno de los choferes que forma parte del círculo de confianza de Boluarte desde que ella era ministra. Reaño fue asignado para conducir un vehículo presidencial durante el controvertido viaje al condominio Mykonos.

El ‘cofre’sin GPS

La disposición que habría recibido Félix Montalvo aquella noche fue de salir del condominio, por lo que pasó la noche en los exteriores de la comisaría de Asia por orden de su superior.

La respuesta a muchas de las interrogantes aun por absolver podría estar en el GPS de los vehículos, pero el ‘cofre’ de placa EGR-844, de uso exclusivo de la presidenta, y el GPS de todos los vehículos oficiales de la comitiva que viajó hasta Mikonos no tienen sistema de geolocalización.

“El reporte de rastreo satelital vehicular de los vehículos EGR-844, EPE-703, EPF-852, EPF-807, EPF-952, y EPF-952, no cuentan con servicio de monitoreo por GPS dado que las mismas no figuran en el listado de placas de los términos de referencia para el servicio de monitoreo satelital GPS para controlar y automatizar en tiempo real el movimiento de 40 vehículos de la flota vehicular del despacho presidencial”, señala un documento.

Es decir, el GPS contratado por Palacio de Gobierno no incluye a los ‘cofres’ que usó la presidenta Dina Boluarte para su viaje al sur de Lima.

El otro ‘cofre’

En esta trama existe un segundo ‘cofre’ que llegó hasta el sur de Lima. De acuerdo a un documento remitido por Palacio de Gobierno a la fiscalía, el 25 de febrero, Alexander Reaño era el chofer asignado al Audi color blanco, de placa EGK-267, con el que la mandataria regresó.

Se trata del mismo vehículo presidencial que utilizó Dina Boluarte para acudir al estudio de abogados de su entonces abogado, Mateo Castañeda, un día después de que fuese detenido por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Es el mismo auto que utilizaba el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para realizar visitas clandestinas a la vivienda del pasaje Sarratea, denuncia que data de febrero de 2022.

Alexander Reaño, el otro chofer implicado en el caso ‘cofre’, sería otro viejo conocido de Boluarte. Se trata de un personaje que goza de su confianza desde que era ministra de Estado.

Forma parte de la misma comitiva, que suele cuidarle las espaldas, junto a su otra sombra, Jhon Janampa, quien habría sido el copiloto del segundo ‘cofre’, el 25 de febrero pasado.

Este último es exagente de la SUAT y suele acompañar a la mandataria en sus viajes oficiales, el más reciente a China, viaje en el que coincidió con la suboficial PNP Milagros Vargas.

Todos, salvo Vargas, han sido citados a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Juan Burgos, desde Félix Montalvo, su abogado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y la mandataria Dina Boluarte.