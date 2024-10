En las investigaciones que se siguen en torno al presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, ha surgido el nombre de Milagros Vargas, una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) apodada “La Sombra”.

Vargas ha acompañado a la presidenta Dina Boluarte en numerosos viajes oficiales, incluyendo visitas a China, el Vaticano, Nueva York e, incluso, la habría escoltado hasta un inmueble en el condominio Mikonos, ubicado en el balneario de Asia.

De acuerdo con Cuarto Poder, en el ‘cofre’, además de Boluarte y el chofer Félix Montalvo, Vargas viajaba como copiloto en el trayecto hacia dicho condominio, en febrero de este año.

No obstante, la mandataria habría ingresado sola al condominio para reunirse con familiares, de los cuales se desconoce su identidad. El abogado del chofer del ‘cofre’, Jesús Poma, indicó que la mandataria se quedó sin resguardo policial durante una noche.

Al respecto, la comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Vargas para el próximo lunes 4 de noviembre, a las 9:00 a.m., a fin de que informe sobre el desarrollo de sus funciones los días 24 y 25 de febrero pasado, fechas en las que ‘el cofre’ fue visto cerca al condominio Mikonos.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Juan Burgos, adelantó que ya envió un oficio al Ministerio del Interior para que autorice la participación de la suboficial PNP en la sesión.

En diálogo con la prensa, el también legislador de Podemos Perú consideró que la declaración de Vargas es muy importante en este caso al recordar que es miembro de la escolta de Boluarte, por ende, tiene conocimiento sobre sus actividades.

“Es importante porque se supone que ella (Milagros Vargas) es la sombra de Dina Boluarte. Su información es muy relevante porque, aparentemente, el conductor del vehículo, según su versión, se fue a la comisaria de Asia a pernoctar. Entonces, ¿con quién se quedo la presidenta? Se supone que la dejó en Mikonos, cuando nosotros ya sabemos que la presidenta no estuvo en dicho condominio, quizás estuvo en otro lugar”, aseveró.

Revelan más irregularidades

El presidente de la junta de propietarios de la residencial Mikonos (Asia), Gabriel Herrera, se presentó ante la comisión de Fiscalización y brindó detalles sobre el operativo policial que tuvo lugar el pasado 16 de enero para capturar a Cerrón que, según reportes de inteligencia, se encontraba en dicho recinto.

Según reveló Herrera, dos vehículos con placas estatales fraudulentas ingresaron al condominio entre los días 16 y 18 de febrero, pero, al intentar verificar dichas placas en la base de datos, descubrieron que no estaban registradas, sugiriendo así que eran placas falsificadas.

Añadió que el condominio había alquilado la casa número 56 a un inquilino peruano residente en Estados Unidos. En dicha propiedad se encontraban otras personas de nacionalidades diversas, incluyendo extranjeros, entre los cuales se reportó la presencia de un cubano, conforme a información proporcionada por inteligencia.

En la casa número 22, otra vivienda en alquiler, los inquilinos cambiaban con frecuencia, lo que dificultaba el monitoreo de sus ocupantes, acotó Herrera.

Al ser consultado por si habría posibilidad de que Cerrón hubiera estado en Mikonos, considerando las medidas de seguridad presentes en dicha residencial, Herrera informó que nadie lo vio.

“Nadie, ningún propietario vio a Cerrón en su momento, ningún guardia lo vio, no supimos nunca si estuvo o no estuvo ahí. Si estuvo y salió en alguno de estos carros que tenían chapas fraudulentas no lo sabemos, no tenemos cómo verificarlo”, acotó.

Sin embargo, reconoció que sí había hasta dos maneras de ingresar a Mikonos sin que esto fuera detectado por los guardias de seguridad: que se camufle e ingrese en la cajuela de algún vehículo o que lo haga por una calle lateral.

Finalmente, recalcó que no existe evidencia alguna que certifique la entrada de Boluarte al condominio, a menos que hubiese estado oculta o camuflada en alguno de estos vehículos.

