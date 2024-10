Pese a que lleva más de un año en la clandestinidad, el prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, ofreció entrevistas a dos medios de comunicación: Cuarto Poder y el diario “El Dato”, de Lambayeque.

En el diálogo con el primer medio de comunicación, el también exgobernador de Junín criticó a la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó como “títere de la derecha”.

“Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona”, dijo.

Es más, estimó que su gobierno no llegará hasta julio del 2026. “Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder”, advirtió.

La respuesta de la mandataria no se hizo esperar. Durante el discurso que brindó en la Base Aérea Las Palmas (Surco), donde acudió para presentar el primer avión ambulancia adquirido por el Estado peruano, aseguró que su Gobierno no se rinde y que continúa fuerte, pese a que le quieren poner “fecha de caducidad”.

“Esta presidenta que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los chancas, no se rinde. Nuestro Gobierno tampoco, continuamos aquí fuertes, firmes y unidos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Creo que es al revés, la fecha de caducidad políticamente hablando son de ellos que ya no tienen presencia política”, indicó en clara alusión a Cerrón.

Lucha frontal contra la delincuencia

En otro momento, Boluarte insistió en que su Gobierno está dando una lucha frontal contra la delincuencia y que no disminuirán su capacidad para enfrentar este flagelo.

“A nuestras hermanas y hermanos del Perú, les decimos: estamos dando lucha frontal contra la delincuencia, no vamos a disminuir nuestra capacidad de enfrentarlos. Cuenten que estaremos al frente, detrás de aquellos delincuentes extorsionadores y los atraparemos en sus guaridas”, aseveró.

También destacó la participación de las Fuerzas Armadas en diferentes momentos de la historia y afirmó que el Ejecutivo reconoce, además, el apoyo que brindan en la gestión de riesgos de desastres y en la atención de las emergencias. Recordó que se han hecho presentes apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP) en los distritos declarados en estado de emergencia.

“La FAP, la Marina y el Ejército tienen el total respaldo de mi gobierno para seguir en esta lucha hasta gritar victoria. Ustedes personifican el sacrificio, la dedicación y la pasión por el Perú. Son fuente de inspiración para seguir adelante en la tarea de construir un Perú con un futuro mejor”, expresó.

