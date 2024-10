Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, se pronunció sobre las declaraciones de Vladimir Cerrón respecto al mandato de Dina Boluarte. Como se recuerda, en medio de la clandestinidad, el líder de Perú Libre, ofreció una entrevista para el programa Cuarto Poder y aseguró que la presidenta no completará su gestión hasta el 2026.

Tras estas declaraciones, titular del Legislativo destacó que los plazos presidenciales están establecidos en la Constitución y subrayó que ningún ciudadano tiene la facultad de determinar o predecir cuándo finalizarán.

“No sabía que el señor Cerrón definía los plazos constitucionales de los presidentes. (No le corresponde) a nadie. Eso está en la constitución. Una plancha presidencial tiene que cumplir su mandato cinco años, al igual que el Congreso de la República. Yo creo que lo más importante sería que el señor Cerrón se someta a la justicia y la enfrente. Creo que es lo correcto. Porque no creo que da un buen mensaje de un líder político que no acate el mandato de un poder del Estado”, enfatizó.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las declaraciones de Cerrón. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Respecto al anuncio de nuevas mociones de vacancia contra la jefa del Estado, el presidente del Congreso dijo que los parlamentarios tienen la libertad para plantear lo que crean pertinente, pero “de ahí a que genere consenso o tenga la votación que corresponde, lo dudo mucho”.

Marchas durante la Apec

El titular del Parlamento hizo un llamado a los dirigentes de esos sectores a no afectar el normal desarrollo de ese importante evento que congregará a jefes de Estado y líderes de 21 economías de Asia-Pacífico.

“Estoy convencido de que sería un error, sería atentar contra el desarrollo nacional. Creo que hay que poner las cosas en su sitio, ya habido las propuestas, los hemos escuchado. Estamos trabajando para mejorar la parte legislativa que nos corresponde. Pero pretender hacer movilizaciones ese día es afectar un acto tan importante que va a traer beneficios al país”, detalló.

Acciones contra la delincuencia

Además, destacó con optimismo la importancia de priorizar la propuesta de Patricia Juárez y Gladys Echaíz, que busca prohibir el transporte de más de dos personas en un vehículo de dos ruedas.

“Me parece importante la iniciativa de la congresista Juárez y la congresista Echaíz. Todos los días vemos de sicariato, asaltos, robos, que se cometen, lamentablemente, en vehículos de dos ruedas. Motocicletas (...) Aquí lo que tenemos que poner en la balanza, es el interés colectivo y no el interés particular, de un grupo. En todo caso, eso se evaluará y en caso de ser pertinente se aprobará”, puntualizó.

