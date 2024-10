El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ratificó que mañana se reanudará el debate de los cambios a la ley que modifica la definición del crimen organizado, así como la norma que crea el delito de terrorismo urbano.

Esto, luego el último sábado la discusión en torno a estos dos temas se estancó en el Pleno al no encontrarse un consenso entre las bancadas, pese a las protestas que realizaron el gremio de transportistas.

“Mañana vamos a tener un Pleno en la mañana para ver específicamente los dos temas que han quedado pendientes la semana pasada. Me refiero a la reforma de la ley de crimen organizado, la (ley) N°32108, objetada por varios sectores de la opinión pública y siempre he señalado que tenemos que ser receptivos, empáticos, esa norma tiene que ser modificada”, indicó en diálogo con la prensa.

El también legislador de Alianza para el Progreso (APP) informó que ayer el presidente de la comisión de Justicia, Isaac Mita, le remitió un nuevo texto sustitutorio con los cambios a dicha ley; sin embargo, consideró que aún hay temas por ajustar, sobre todo, en lo que respecta a la definición de una organización criminal.

“En el texto vigente aún se habían establecido algunos conceptos vagos, generales, que en la aplicación de la misma norma inducía a la confusión de los magistrados, porque la norma tiene que ser expresa e inequívoca, no puede tener vaguedades y generalidades. Me parece que ahí ha habido un error en el concepto, eso se está corrigiendo”, añadió.

A su juicio, el nuevo texto no ayuda a solucionar la problemática surgida en torno a los allanamientos, por lo que enfatizó que esto tiene que ser corregido y mejorado en el Pleno.

“El allanamiento no puede estar sujeto a la presencia del interesado, por ejemplo. Entonces, los prófugos, los que están ausentes o simplemente los que están en otro sitio, podrían alegar que no están presentes y la diligencia no se realiza. Eso debe de retirarse y garantizarse que, para el acto mismo de la incautación y registro de la vivienda, debe haber la presencia de un abogado de oficio”, sostuvo.

Tras señalar que los voceros de las bancadas ya tienen en su poder el nuevo texto sustitutorio, el titular del Parlamento dijo esperar que mañana mismo se vote y apruebe el documento, al señalar que no se puede dilatar más el tema.

“Ahí discutiremos públicamente y cada bancada asumirá su responsabilidad frente a la opinión pública”, advirtió.

Organismos del sector justicia deben de funcionar

La inseguridad ciudadana sigue en aumento en el país. Ayer, se registró el asesinato del profesor Julio César Pacheco en la puerta del colegio Julio C. Tello (Ate Vitarte) en plena salida de los alumnos, quienes corrieron despavoridos ante este suceso. Según primeras investigaciones, el crimen habría sido perpetrado por presuntos sicarios que, con engaños, lo hicieron salir de su aula para cometer el delito.

Al respecto, Salhuana lamentó el deceso de este docente y reconoció que la inseguridad en el país ha crecido de una forma peligrosa.

En ese sentido, enfatizó que el Congreso tiene que cumplir con su rol de emitir las normas legales que garanticen una mayor severidad en las penas, así como insistió en la necesidad de que los organismos del sector justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) deben de funcionar

“Esto es un sistema, no solamente son las leyes. Podemos dar leyes drásticas, pero si los jueces o fiscales no las aplican; entonces, poco estamos haciendo”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba proyecto que plantea sancionar a jueces y fiscales que liberen a delincuentes

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.