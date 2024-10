La Junta de Portavoces del Congreso acordó reanudar este miércoles el debate del dictamen de la ley que crea el delito de terrorismo urbano y los cambios a la ley que modifica la definición del crimen organizado.

Así lo anunció el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, tras precisar que, para dicho fin, se convocará a un Pleno, a partir de las 9:00 a.m.

El último sábado, el también legislador de Alianza para el Progreso (APP) acordó levantar la sesión plenaria al no encontrar un consenso en torno a estos dos temas. Tras más de cuatro horas, todas las fórmulas planteadas fueron rechazadas por las bancadas.

Se trató de una sesión con varios incidentes, cruces de palabras entre los grupos parlamentarios y pedidos de cuarto intermedio por parte del presidente de la comisión de Justicia, Isaac Mita.

Al ser consultado por la norma que modifica la definición del crimen organizado, Mita adelantó que prácticamente se ha culminado el trabajo con el nuevo dictamen y que ahora pasará a su respectivo análisis para ser consensuado. Luego de ello, se pondrá a consideración del Pleno.

“Algunas reformas (se han hecho sobre crimen organizado). No quisiéramos adelantar porque soy presidente de la comisión multipartidaria. En el debate ya se verá de acuerdo a los dictámenes sustitutorios que se van a presentar”, señaló a la prensa, tras precisar que este tema debe ser tomado con seriedad.

A su juicio, no se está manejando correctamente la parte ejecutiva respecto a la criminalidad organizada. Esto, a pesar que, según dijo, ya existe la norma y ya está tipificada en el Código Penal.

“Se tiene que hacer con mucha serenidad, eso es lo que estamos pidiendo, no es que se trate de incapacidad. Lo que se trata es resolver el problema de inseguridad ciudadana. Es un tema que no se está manejando correctamente la parte ejecutiva, existe la norma, está en el Código Penal; sin embargo, no se está ejecutando”, cuestionó el también legislador de Perú Libre (PL).

“No existe el término terrorismo urbano”

En otro momento, Mita consideró que doctrinariamente “no existe el término terrorismo urbano”, por lo que adelantó que se está tipificando el nuevo delito como “criminalidad sistemática”.

Añadió que se ha recogido la opinión de los legisladores, especialistas de la sociedad civil y de los grupos que se oponen a dicho término, por lo que justificó el cambio de denominación en el nuevo dictamen.

“Ese término (terrorismo urbano) no hay, la misma plataforma de grupos que están protestando están reclamando que no se incluya. No es que me opongo, sino que doctrinariamente no hay ese término”, sostuvo tras precisar que los mismos transportistas que protestaron la semana pasada se oponen al término terrorismo urbano.

