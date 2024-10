La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó invitar a la presidenta Dina Boluarte el próximo 30 de octubre, con el fin de responder sobre el uso del vehículo oficial, popularmente conocido como ‘El Cofre’, que habría sido presuntamente utilizado para la fuga del hoy prófugo Vladimir Cerrón.

Durante la sesión de este grupo de trabajo, en donde se aprobó el pedido con 7 votos a favor y 5 en contra, se contó con la presencia de solo tres parlamentarios en la sala, entre ellos el congresista Juan Burgos, presidente de la comisión. El resto de legisladores estuvo presente a través de conexión remota.

“Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, afirmé: “En democracia nadie tiene ‘corona’ y todo funcionario público debe rendir cuentas al país””, sostuvo el parlamentario Burgos en su cuenta de X, antes Twitter.

¿Dina Boluarte está obligada a declarar?

La presidenta Dina Boluarte no está obligada a asistir a la citación, considerando que esta comisión aún no cuenta con facultades investigadoras, por lo que la mandataria podría decidir no declarar y enviar a su abogado en su reemplazo.

En caso de aceptar brindar declaraciones a este grupo de trabajo, la mandataria puede acudir al Congreso o recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno.

Presidenta responde a la prensa

La jefa de Estado aprovechó la procesión del Señor de los Milagros para declarar ante los medios de comunicación, tras un largo período de silencio ante la prensa. Sin embargo, evitó responder preguntas y se limitó a hacer un llamado a la paz.

La última vez que la mandataria Dina Boluarte se pronunció sobre el uso del vehículo presidencial, conocido como “El Cofre”, tildó de “mentes siniestras” a quienes difundieron la información de que este auto habría servido para la fuga de Vladimir Cerrón.

“Están diciendo que el ‘cofre’ de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras. Parece Chucky con su novia que andan fabricando estas historias de terror”, expresó el pasado 20 de setiembre.

