En esta segunda parte de la entrevista con Gestión, nos explica cómo está actualmente la relación entre su agrupación política y la presidenta, a quien le criticó su falta de comunicación con la prensa.

Según dijo, la prioridad en este momento del fujimorismo es la seguridad ciudadana, por lo que consideró que los demás temas “siguen haciéndonos perder tiempo”, en relación al presunto apoyo del Ejecutivo para ayudar a escapar al prófugo Vladimir Cerrón en el auto presidencial conocido como ‘el cofre’.

-¿Cómo califica actualmente la relación entre Fuerza Popular y el Gobierno de Dina Boluarte?

Nosotros tenemos un apego a la transición y mandato constitucional. Estamos en una posición en la que, incluso, agradecimos al Gobierno por los gestos que tuvo con Alberto Fujimori, porque hay que ser valiente para aguantar la arremetida caviar, nacional e internacional en contra de su indulto; sin embargo, también hemos dicho que, pese a que les agradecimos sin ningún rubor, tampoco esto debe significar que tenemos un cogobierno o alianza. Ojo, tenemos claro que si no se sienten capaces de enfrentar como se tiene que enfrentar esta situación (inseguridad ciudadana), pues que hagan un tema de fondo y digan que no pueden, y si quieren dar un paso al costado, pues bien, lo que generaría un problema. Nuestra relación es democrática, como corresponde, y les agradecemos por el gesto político, pero eso de ninguna manera nos pone en una situación de dar un “cheque en blanco” al Gobierno. No estamos en el lado de los ‘tirapiedras’, tenemos una diferencia, pero estamos en una situación de convivencia democrática con el Gobierno.

-¿A qué se refiere?

A que nuestra relación es cordial en lo que corresponde a una convivencia democrática. No tenemos una situación de convivencia permanente o de que somos amigos, no. Hay un respeto y agradecimiento, pero vamos a se críticos desde el primer nivel hasta el último, pero por temas reales.

-La semana pasada, Fuerza Popular publicó un comunicado en el que recomendaron una serie de medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana. ¿Eso quedará ahí o Keiko Fujimori tiene previsto buscar una reunión con Boluarte?

Si nosotros fuéramos Gobierno, asumimos nuestra responsabilidad y ya hubiéramos solucionado esta problemática, pero tampoco le puedo poner una pistola al Ejecutivo en la cabeza y decirles que tienen que hacer todo esto. Dimos varias ideas, pero si el Gobierno acepta una, ninguna, todas o la mitad, bueno, lo que sí ocurre es que, como comisión política, estamos en una permanente evaluación para ver como va la situación. Más allá de si toman o no nuestras medidas, estamos en permanente evaluación sobre cómo se desarrolla el tema.

-La presidenta ya lleva más de 100 días en cura de silencio. La última vez que ofreció una conferencia de prensa fue en julio pasado, en la que brindó detalles sobre su visita a China y no respondió otros temas. ¿Qué le parece esta actitud?

No es lo mejor y es lamentable. Creo que la presidenta se siente muy acorralada por la crítica.

-Es más, la semana pasada sorprendió a propios y extraños al calificar la difusión de mentiras y noticias falsas en su contra como un “terrorismo de imagen”...

Es mil veces mejor que la libertad de expresión tenga excesos a que sea reprimida. Creo que ya ir al tema de “terrorismo de imagen” pues no queda bien, lamentablemente. Pero es lo que tenemos. Esto es gracias a los ‘dignos’ que pusieron a Pedro Castillo en el poder, porque Dina Boluarte venía en la plancha, y nosotros hemos dicho que vamos a respetar el orden, la transición y el mandato constitucional más allá que nos parece lamentable que no exista una comunicación de la primera autoridad del Perú con la prensa, y más allá de que los medios de comunicación seguro que le van a preguntar solamente por los Rolex, por los ‘Waykis’, pero bueno, esa es la función de los medios y la función de una autoridades es responder, y aún más la de una presidenta. Eso nos parece lamentable.

-La presidenta insiste en que el prófugo Vladimir Cerrón nunca se subió en el ‘cofre’ u otro vehículo oficial para escapar de las autoridades, ¿cree en su versión?

Son temas en los que tendría que tener un mínimo de evidencia para decir eso. Creo que la parte institucional tiene que cuidarse, pero lo que si recuerdo es que cuando Keiko Fujimori estaba a punto de pasar a segunda vuelta, en los comicios del 2021, el fiscal José Domingo Pérez presentó una denuncia en su contra con la finalidad de golpear su candidatura. Para ese momento, el Poder Judicial y la Fiscalía evitaron hacer allanamientos a las oficinas de Perú Libre y de varios de sus integrantes en el marco del caso ‘Dinámicos del Centro’ para no afectarlos en la segunda vuelta. Finalmente, ya sabemos la historia: gana Pedro Castillo la elección y todos estaban tranquilos.

-Entiendo, ¿pero ese tema qué tiene que ver con lo otro?

Cuando Vladimir Cerrón rompe con los caviares, obliga a Pedro Castillo a sacarlos del Gobierno y de repente se activó de nuevo el caso ‘Dinámicos del Centro’. Eso, por ejemplo, es real. Y eso alguien debería responder porque ahora que todos preguntan cuando capturan a Vladimir Cerrón, me pregunto por qué el Poder Judicial y la Fiscalía caviar los cuidaron durante la segunda vuelta, porque los iban a allanar y capturar a varios de sus miembros, lo que hubiera afectado su campaña. Entonces, ahora me impresiona cómo sacan la cuenta por los días que permanece prófugo Cerrón, y por supuesto que tiene que haber un trabajo de la Policía, que tiene que capturarlo.

-Entonces, ¿cree en la versión de Boluarte respecto a que el Gobierno no está protegiendo a Cerrón?

No sé si la presidenta dice o no dice la verdad, pero lo que sí sé es lo que hizo la Fiscalía y el Poder Judicial en la primera vuelta de las elecciones (del 2021) y cómo ayudó y protegió a Cerrón y no lo tocaron, ni a nadie de Perú Libre, hasta que rompieron relaciones los caviares con el gobierno de Castillo. Si en su momento hubieran actuado, quizás hoy día ni siquiera hubiera estado prófugo. Yo lamento que el Gobierno esté en cosas tan indeseables, tan minúsculas, donde ahora ya estamos viendo lo del carro (presidencial), pero bueno, vamos a ver. Hasta que no tenga una prueba real, no puedo afirmar si dice la verdad o está mintiendo.

-El Gobierno declaró en calidad de reservado la información sobre la bitácora y rutas utilizadas por el ‘cofre’, así como impidieron que varios funcionarios declaren en la comisión de Fiscalización sobre el tema, ¿no ve ahí un obstruccionismo?

Bueno, creo que debe ocurrir todo lo contrario. Deberían dar una mayor facilidad, ya que te deja una sensación de duda, pero imagino que lo que siente el Gobierno , más bien, es que los que cuidaron a Cerrón en su momento ahora están detrás de esto porque hay un objetivo político. Lo que miro ahí es una lamentable situación turbia de todo lo que ocurre no solo en el Gobierno, sino con aquellos que están detrás de tumbarse a la propia presidenta. Nosotros no tenemos un acuerdo político con ellos, ni nada por el estilo, obviamente creemos en esta transición, pero hay varios errores y creo que terminado su mandato seguro que esas investigaciones van a tener que llegar a fondo y van a haber otras más en su momento.

-¿Pero no cree que la mandataria debe romper su silencio de una vez y pronunciarse por este tema para despejar cualquier duda?

Lo que pueda decir, ya lo sabemos, y lo que pueda preguntar la prensa, casi lo sabemos. Repito, acabado el mandato constitucional de Boluarte, todos estos casos no van a tener las mismas prerrogativas, y eso es lo que manda la norma y la Constitución; o sea, yo lamento esta situación, pero constitucionalmente tiene esas facultades. Aquí lo que tiene que establecer es la estabilidad democrática y el problema ahorita, más allá de los temas en los que se puede pedir explicaciones a la presidenta al término de su gestión, es la inseguridad ciudadana. Para Fuerza Popular la prioridad es la seguridad, lo demás sigue haciéndonos perder tiempo. Como te digo, se sabrá más adelante si la señora (Dina Boluarte) sacó a Cerrón en su auto. Todos los casos e investigaciones tendrán que verse al final de su mandato, porque aquí tampoco puede haber impunidad, pero, mientras tanto, nosotros estamos preocupados por la seguridad. Estamos perdiendo tiempo por algo que se dará en su momento.

-Con todo lo que se conoce hasta ahora de los casos ‘El Cofre’, ‘Rolex’ y otros más, ¿no ve usted hasta ahora alguna causal o motivo suficiente como para vacar a la presidenta?

Bueno, creo que se equivoca el sector caviar al pedir eso. Ellos la pusieron (en el cargo), ello la asumirán hasta que corresponda, salvo que tengamos una situación en la que haya una prueba, un video de algo evidente, pero dentro de los motivos estipulados en la Constitución. O sea, si vamos a estar pensando en vacarla porque hay una sospecha de que Cerrón se escondió en el ‘cofre’, ¿por qué no pensamos en hacer una reforma en el Poder Judicial porque nadie hizo lo que tenía que hacer durante la segunda vuelta con los ‘Dinámicos del Centro’?. O sea, no seamos hipócritas.

-Tras el deceso de Alberto Fujimori, ¿cómo están las cosas a nivel político en Fuerza Popular?

Bueno, estamos en luto, sobre todo la familia, y los militantes estamos con esa tristeza, pero nosotros somos parte de un partido y nuestro líder nos acompañará al momento de recordar todas las obras que hizo. Lo veremos en su momento, pero ni Keiko Fujimori ni nadie en el partido ha hablado todavía de precandidaturas. Estamos avocados a un trabajo permanente de formación y, ahora, por ejemplo, en este caso que habido de inseguridad ciudadana debemos tomar una posición de verdad, firme y políticamente clara, al margen que a algunos no les guste. Nosotros seguiremos trabajando por el país y en su momento tomaremos las decisiones que ocurrirán en la interna.

-¿Keiko Fujimori tomará el lugar de su padre y será candidata presidencial de Fuerza Popular o ella prefiere tomarse un tiempo y no postular?

Todos estábamos súper ilusionados con la candidatura de Alberto Fujimori y se dijo en su momento que esto iba a depender mucho del tema legal y de su salud, que es el que finalmente nos impidió tenerlo como creemos que se merecía; es decir, nuevamente en una contienda electoral, porque de seguro iba a salir victorioso, pero ahí llegamos. Después de eso, los temas de candidatura los veremos más adelante.

