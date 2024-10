El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, realizará el próximo miércoles 23 una audiencia de control de plazo solicitado por la presidenta Dina Boluarte, investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y encubrimiento personal.

En su recurso, la jefa de Estado solicita el cierre de la investigación preliminar que le abrió el Ministerio Público por la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), que dirige Marita Barreto, al alegar que ya se habría vencido el plazo, el pasado 30 de julio.

Al respecto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, adelantó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Poder Judicial no acepta el pedido de cerrar la investigación preliminar en contra de su clienta por la desactivación del equipo policial que prestaba apoyo al EFICCOP.

“Por supuesto que iríamos al TC, esa es mi tesis, porque la ley en cuanto al plazo razonable y su delimitación no está exenta a la presidenta ni a nadie más, es un plazo que debe respetarse, sea o no presidenta”, dijo a Canal N.

A juicio del jurista, no hay ninguna justificación en ampliar la investigación contra Boluarte por ocho meses más, según lo propuesto por la Fiscalía de la Nación.

En ese sentido, sostuvo que estos procesos deben concluir en un máximo de 60 días, por lo que estimó que el plazo ya había vencido en julio pasado.

Ampliación del plazo no está justificada

A fines de mayo pasado, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se inhibió de seguir viendo este caso, por lo que fue derivado a la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Pablo Sánchez; sin embargo, este rechazó la inhibición del fiscal y le devolvió la carpeta. Toda esta controversia hizo que los plazos de la pesquisa se ampliaran.

Para Portugal, la ampliación del plazo de la investigación no está justificada y que esta debería regirse por plazos razonables.

Además, recordó que su patrocinada acudió a la primera citación del Ministerio Público y respondió más de 50 preguntas.

Como se recuerda, en mayo pasado el Ejecutivo ordenó la desactivación del grupo policial que prestaba apoyo al EFICCOP. Dicho equipo estaba al mando del coronel PNP Harvey Colchado, quien posteriormente fue retirado de su cargo.

Esta medida se dio horas antes de que el Poder Judicial aceptara el pedido del Ministerio Público para detener, de forma preliminar, al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

Presidenta declarará mañana ante Fiscalía

En la víspera, Boluarte fue citada por el Ministerio Público para rendir su declaración indagatoria en el marco de la investigación preliminar que enfrenta junto a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La citación es para este jueves, a las 9:30 a.m., en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la avenida Abancay.

Respecto a este tema, Portugal confirmó que la mandataria acudirá al Ministerio Público para cumplir con la citación.

“Vamos a declarar, como lo hemos hecho desde que asumo la defensa de la presidenta. Boluarte no lo postergará, no restringe su intervención sino que, al contrario, la afrontará como corresponde. Estaremos a las 9:30 a.m., declarando ante el Ministerio Público”, acotó.

El abogado negó que su patrocinada y Benavides se hayan reunido de manera clandestina tal como señaló el aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva. Insistió en que no se deben hacer casos a “chismes” y no descartó que se pueda presentar una denuncia en contra del exasesor del Ministerio Público.

