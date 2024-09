La presidenta Dina Boluarte afronta, junto a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, una investigación preliminar por parte del Ministerio Público por presunto cohecho.

Según la hipótesis fiscal, Benavides se reunió con Boluarte con el objetivo de que la mandataria no de la baja del general Raúl Alfaro. Este caso se investiga desde julio pasado, según precisó Juan Peña, abogado de la extitular del Ministerio Público, a RPP.

Peña precisó que esta investigación preliminar inició el 15 de julio por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio. Además, indicó que la semana pasada le informaron que se amplió el plazo de las indagaciones por 30 días más.

Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa de Estado, sostuvo a Latina que la reunión entre Dina Boluarte y Patricia Benavides fue para que la ex Fiscal de la Nación le pida a la presidenta que no diera de baja al general Raúl Alfaro, ex Comandante General de la PNP.

Sin embargo, añadió que dicha petición habría sido rechazada y como respuesta la jefa de Estado habría sido denunciado por el delito de genocidio.