Aprueban dictamen que implementa Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional. Foto: Poder Judicial.
Aprueban dictamen que implementa Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional. Foto: Poder Judicial.
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e implementar las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

La propuesta se sustentó en los proyectos de ley 13636/2025-CR y 14004/2025-CR, y fue aprobado con 13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

mediante la aplicación de prisión preventiva inmediata y penas severas, lo que también buscaría disminuir la reincidencia.

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El presidente de la comisión, Flavio Cruz, de la bancada Perú Libre, explicó que l

En tanto, la congresista Maricarmen Alva Prieto, de Acción Popular, propuso cambiar “supranacional” por “supraprovincial”, lo cual fue aceptado. En tanto Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, solicitó un mayor análisis de la propuesta para evitar conflictos entre órganos institucionales.

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Cabe precisar que

La propuesta tiene como objetivo generar un efecto disuasorio inmediato, aumentar la percepción de justicia y reducir la impunidad. Foto: (Juan Ponce, GEC)
La propuesta tiene como objetivo generar un efecto disuasorio inmediato, aumentar la percepción de justicia y reducir la impunidad. Foto: (Juan Ponce, GEC)

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