La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen para modificar la Ley 32348, con el objetivo de crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e implementar las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

La propuesta se sustentó en los proyectos de ley 13636/2025-CR y 14004/2025-CR, y fue aprobado con 13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta tiene como objetivo generar un efecto disuasorio inmediato, aumentar la percepción de justicia y reducir la impunidad mediante la aplicación de prisión preventiva inmediata y penas severas, lo que también buscaría disminuir la reincidencia.

El presidente de la comisión, Flavio Cruz, de la bancada Perú Libre, explicó que la iniciativa busca combatir frontalmente el avance acelerado de la delincuencia, especialmente en delitos como la extorsión y el sicariato.

En tanto, la congresista Maricarmen Alva Prieto, de Acción Popular, propuso cambiar “supranacional” por “supraprovincial”, lo cual fue aceptado. En tanto Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, solicitó un mayor análisis de la propuesta para evitar conflictos entre órganos institucionales.

Cabe precisar que el texto sustitutorio incorpora un segundo párrafo en los artículos 12 y 13, y modifica el artículo 15 de la Ley 32348.