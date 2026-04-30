Comisión de Presupuesto aprobó actualización de la escala remunerativa de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento de accionariado municipal. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Comisión de Presupuesto aprobó actualización de la escala remunerativa de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento de accionariado municipal. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Con 22 votos a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen recaído en los

La iniciativa indica que busca resolver el estancamiento remunerativo de los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 quienes por más de 20 años mantienen la misma remuneración basada en una política remunerativa de la Academia de la Magistratura emitida en el año 2005 mediante el Decreto Supremo 177.

Cabe señalar que, si bien en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 se autorizó la aprobación de una nueva escala de ingresos para la AMAG, esta no llegó a implementarse.

Por ello, la propuesta busca autorizar dentro del marco normativo un nuevo estudio para la actualización de esta escala garantizando así que la AMAG siga formando y capacitando a: jueces, fiscales y aspirantes a la magistratura, de manera innovadora e idónea.

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El texto refiere que, de esta manera, se contribuye directamente a la eficiencia en la impartición de justicia y el fortalecimiento del sistema de justicia y del estado constitucional de derecho.

Escala 1
Escala 1
Escala 2
Escala 2

EPS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Asimismo, con 22 votos a favor y 1 abstención, se aprobó por mayoría el dictamen recaído en

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El dictamen señala que estos trabajadores están sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, pero las escalas remunerativas vigentes datan de los años 1997 y 1998, es decir, llevan más de 25 años sin ser actualizadas.

En ese sentido, la propuesta tiene como finalidad fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento promoviendo su desarrollo profesional, estabilidad y una adecuada retribución a fin de contribuir a un mejor desempeño de sus funciones y a la prestación eficiente, continua y de calidad evitando la fuga de talentos y la desactualización salarial en beneficio de la población.

CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

Der otro lado, con 23 votos a favor y 1 abstención, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14302/2025-CR que propone autorizar excepcionalmente y permite el goce del derecho laboral irrenunciable de nombramiento de docentes de la educación básica que quedaron habilitados en el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022 y 2024.

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