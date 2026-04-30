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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, analiza los aspectos más relevantes del (ITAN), incidiendo en el hecho de que se ha convertido en un tributo “permanente” y a la vez de antitécnico.

Escuchemos este podcast para entender este tributo que las empresas deben de abonar y que se convierte luego en crédito contra los pagos a cuenta del IR, reconociendo así sus efectos si hubiese un pago en exceso de él, como es la aplicación de la RTF 03885-8-2021.

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