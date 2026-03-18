GTData, la empresa de centros de datos de la chilena Gtd y Grupo Romero, anunció su plan de expansión en América Latina con proyectos activos en Chile, Perú y Colombia, y analiza nuevos mercados para fortalecer su presencia regional.

“Estamos evaluando oportunidades en otros mercados en los que podría ser interesante iniciar operaciones”, comentó Cristián Eyzaguirre, gerente general de GTData, a BNamericas.

La compañía opera actualmente 11 centros de datos en estos países y proyecta invertir US$ 10 millones en Chile y US$ 15 millones en Perú y Colombia durante 2026, totalizando un desembolso de US$ 25 millones.

Entre las principales iniciativas destacan la implementación de la fase 2 del centro de datos de Lurín, en Lima,—que comenzó a operar en octubre del año pasado— con capacidad máxima de 20 MW y 960 racks, diseñado para certificarse como Tier III.

“Cerramos un buen 2025 con un nivel ocupación superior a 20% y nos encontramos en evaluación de nuestra fase 2, calendarizada para ejecución en 2026 e inicio de operación en 2027, sujeto a demanda”, declaró el ejecutivo.

Centro de datos en Lurín.

GTData refuerza capacidad en Chile y evalúa nuevo centro de datos en Colombia

En Chile, GTData amplió el año pasado su centro de datos Panamericana (Santiago) con una tercera sala para servicios de colocación con 96 racks. Además, dispone de una cuarta sala de 600 m2 con una capacidad que podría superar los 2 MW (megavatios) de potencia de TI.

Asimismo, en Puerto Montt, la implementación de la segunda fase permitirá aumentar la capacidad del centro de datos en 30 racks adicionales.

En Colombia, GTData revisa la ampliación de instalaciones en Medellín y analiza la construcción de un centro de datos en ciudades como Bogotá o Barranquilla. Además, evalúa la incorporación de tecnologías para aumentar la capacidad de enfriamiento y distribución de energía en sus centros de datos, en respuesta a los requerimientos de cómputo de inteligencia artificial.

“Tenemos varios proyectos en los que estamos trabajando con nuestros clientes para generar arquitecturas y despliegues de capacidad según sus requerimientos específicos y que pueden más que duplicar las capacidades habituales”, explicó.

La adquisición del 49% de GTData por parte de InfraCorp, del Grupo Romero, por US$109.8 millones marcó el inicio de una estrategia de crecimiento y posible expansión de su presencia geográfica.

“Con su apoyo y experiencia nos hemos planteado acelerar el despliegue de nuestra red de data centers en la región, tanto en los países en los que ya operamos como en la prospección de oportunidades en nuevos mercados”, afirmó.

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