La mayoría de los modelos de IA dependen de costosos chips informáticos de Nvidia para procesar tareas.
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Agencia EFE
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La compañía tecnológica anunció este lunes el lanzamiento de DLSS 5, una evolución de su tecnología de supermuestreo por que promete equiparar la calidad visual de los con los efectos especiales de las producciones de Hollywood.

Según ha detallado la empresa en el marco de la conferencia GTC, DLSS 5 introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real.

A diferencia de las versiones anteriores, que se centraban en escalar la resolución o generar cuadros (frames) adicionales, esta nueva iteración es capaz de “infundir” píxeles con iluminación y materiales fotorrealistas mediante el análisis semántico de la escena.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, , calificó este avance como el “momento GPT para los gráficos”.

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Estamos reinventando la computación gráfica una vez más”, afirmó Huang, destacando que la tecnología combina el renderizado tradicional con la para lograr un salto cualitativo en el realismo sin perder el control artístico.

La clave de DLSS 5 reside en su capacidad para entender elementos complejos como el cabello, la piel translúcida o el comportamiento de los tejidos bajo distintas condiciones lumínicas.

Su llegada está prevista para este otoño y, en su fase inicial, contará con el respaldo de Bethesda, Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

Entre los juegos que estrenarán esta tecnología se encuentran Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Shadows, Starfield y la esperada remasterización de The Elder Scrolls IV: Oblivion, según anunció la empresa en un comunicado.

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