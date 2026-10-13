“Necesitamos crecer en Perú y estamos poniendo todos los esfuerzos para poder hacerlo”, señaló Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec y presidente del directorio de Conelsur, en entrevista con Gestión en el marco del XXI Reunión del Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP).

Transelec inició sus operaciones comerciales en Perú en noviembre de 2016, a través de su subsidiaria Conelsur. A una década de su llegada, la compañía chilena negocia nuevos contratos, cuyos detalles no puede revelar porque aún no han concluido, pero aseguró que la mantienen su interés en identificar nuevas oportunidades en el mercado local.

Ahora bien, hace un año, anunciaron la compra y toma de control de los activos de transmisión complementarios de Statkraft Perú, que comprenden 522 kilómetros de líneas de alta tensión y 23 subestaciones, tanto propias como compartidad, que operan en 220, 138, 66 y 50 kilovatios.

En esa línea, y recordando durante la entrevista su meta anunciada en 2023 de dupliar el tamaño de su operación en Perú en un horizonte de cuatro años, Le Blanc confirmó que tuvieron que replantearla.

“La meta que nosotros nos propusimos la alcanzamos súper rápido y hoy día es volver a duplicar. Esa es la meta en la que estamos trabajando con el equipo y para la cual estamos tratando de asegurar todas estas nuevas oportunidades”, señaló.

La compañía chilena busca ampliar su presencia en Perú mediante nuevas oportunidades de inversión y desarrollo de infraestructura.

Transelec mira baterías y agua en Perú

La transmisión eléctrica es, por ahora, el único negocio de Transelec en Perú. Sin embargo, la compañía chilena busca ampliar su capacidad y apunta a convertirse en un socio de la minería, sector con el que mantiene conversaciones para identificar nuevas oportunidades de inversión.

Y es que, como bien explicó Le Blanc, Transelec cuenta con experiencia en Chile en negocios complementarios a la transmisión eléctrica, como el almacenamiento de energía mediante baterías y los proyectos de abastecimiento de agua para la minería . Ahora buscan explorar oportunidades en ambas actividades en Perú.

“Nosotros en Chile estamos haciendo baterías, negocios de agua y de línea. Acá estamos en Perú atentos a las oportunidades tanto de adquisición como desarrollo de línea. Nosotros queremos ser un socio para la minería. Nos encantaría poder desarrollar líneas, proyectos de agua, de baterías para nuestros clientes mineros. Estamos buscando las oportunidades”, explicó Le Blanc.

Asimismo, indicó que Transelec mantiene conversaciones con empresas mineras y busca oportunidades para ingresar al negocio de baterías en Perú, donde esta actividad aún no se ha desarrollado. La compañía chilena también está atenta al negocio del agua, ante la demanda que podría generar la actividad minera en los próximos años. “Si bien la realidad minera en Perú es distinta a Chile, seguramente se va a requerir agua en el corto y mediano plazo”, indicó.

La minera es uno de los sectores estratégicos para la expansión de Transelec, que evalúa negocios complementarios a la transmisión eléctrica.

No obstante, el desarrollo de estas actividades depende de condiciones regulatorias y procesos de licitación pendientes. “Hoy día lo conversamos con la autoridad y todavía falta regulación. Hay que tienen que venir procesos de licitación por parte de la autoridad para lograr que esa infraestructura se desarrolle. Y estamos ahí nosotros muy atentos que eso ocurra para estar presentes”, sostuvo Le Blanc.

Al ser consultado sobre posibles proyectos en evaluación, el gerente general evitó dar detalles por tratarse de información confidencial. Tampoco identificó regiones específicas donde la compañía busque invertir, aunque señaló que evalúa oportunidades a lo largo del territorio peruano.

Transelec mantiene su expansión pese al retiro de China Southern Power Grid

En junio de 2026, este diario informó que China Southern Power Grid desistió de sus intentos de tomar el control de Transelec, en una operación que habría valorizado a la principal transmisora eléctrica de Chile en más de US$ 4.000 millones.

CSG, una de las gigantescas empresas estatales de transmisión y distribución de energía eléctrica en China, contaba con una participación cercana al 28%, llevaba casi dos años en conversaciones para ampliar su posición frente a los fondos canadienses que concentraban alrededor del 72% restante. Las diferencias en la valoración y la estructura de la transacción, junto con posibles objeciones de Washington, estuvieron entre los factores señalados en torno al desenlace.

Ante este escenario, Le Blanc aseguró que los planes operativos de Transelec se mantienen al margen de las conversaciones entre accionistas. “Nosotros tenemos un mandato claro, que es operar nuestras líneas, operar nuestras compañías, ver oportunidades de negocio y seguir creciendo. Así que seguimos con ese horizonte”, afirmó.