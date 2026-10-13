Transelec opera en el mercado peruano a través de Conelsur, su filial de transmisión eléctrica.
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Dax Canchari Reyes
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La principal transmisora de energía eléctrica chilena, que opera en el país a través de Conelsur, alcanzó antes de lo previsto su meta anterior de expansión. Tras adquirir activos de transmisión de Statkraft Perú, que elevaron en 50% los ingresos y la participación de mercado de su filial, ahora busca nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Qué planes tiene para su próxima etapa de expansión en Perú?

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