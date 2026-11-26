Durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, expuso sobre los problemas que afrontan los 350,000 jóvenes que no pueden ingresar al mercado formal anualmente, así como los estragos de la criminalidad en las empresas.

Sobre el talento juvenil, explicó que contratar a un trabajador formal puede elevar hasta en 45% los costos para los empleadores, y en una mype, ello suele ser más difícil de solventar, por lo que el 90% de estas empresas está en la informalidad.

Por ello, consideró que el extinto régimen laboral juvenil (Ley 30288, conocida como Ley Pulpín) , puede ser una buena alternativa para formalizar al talento joven.

“Para meter a los 350 mil jóvenes que entran al mercado todos los años, tenemos que crear (una norma)”, indicó, tras señalar que la denominada ley pulpín fue muy buena”, pero “la izquierda se le tiró abajo. Ellos dicen que defienden al pueblo, pues no es verdad”.

Barrios resaltó que este régimen laboral juvenil generaba una escala para que el talento de 18 a 24 años que sale de la universidad o haya terminado la secundaria, pueda tener un seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación al año.

Barrios señaló que con dichos beneficios un jovén “va a estar sumamente contento”, pues sostuvo que hoy en día, el talento juvenil “no tienen nada” y “está en la informalidad”, sin vacaciones ni CTS.

“Hemos hecho un sondeo. Es una escala y cuando (el joven) vaya agarrando experiencia y estén más capacitados se podrá ir aumentando los beneficios”, añadió.

El régimen laboral juvenil, aplicado en diciembre del 2024 por el gobierno de Ollanta Humala, fue derogado en enero del 2015. Buscaba la contratación formal de talento de 18 a 24 años en empresas privadas. Foto: archivo GEC

Reiteró que “somos el único país del mundo donde hay 30 días de vacaciones, dos gratificaciones y CTS”, por lo cual se necesitan abaratar los costos para acoplar al mercado formal a los miles de jóvenes.

El costo de las extorsiones

Además, mencionó Barrios que muchos negocios ya están considerando el pago de cupos a los extorsionadores como sus costos de operación.

Ello, en un contexto donde identifica dos tipos de extorsión: la del funcionario público, producto de la burocracia; y la segunda, provocada por la delincuencia.