El 73.2% de los jóvenes ocupados de entre 18 y 25 años trabaja en la informalidad, según cifras del INEI recogidas en un estudio impulsado por Arcos Dorados. Foto: difusión
El 73.2% de los jóvenes ocupados de entre 18 y 25 años trabaja en la informalidad, según cifras del INEI recogidas en un estudio impulsado por Arcos Dorados. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

El primer empleo en el Perú atraviesa una dificultad endémica: conseguirlo no significa acceder a un puesto formal. En datos del INEI recogidos por Arcos Dorados, el 73.2% de los jóvenes ocupados de entre 18 y 25 años trabaja en la informalidad. A este escenario se le puede sumar un nuevo factor de presión: el fenómeno El Niño y su impacto en actividades productivas ante bloqueos de carreteras e inundaciones.

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