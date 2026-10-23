Las lluvias y huaicos en diversas zonas del país podrían afectar las operaciones de las empresas. Foto: GEC, imagen de archivo.
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José Carlos Reyes Leyva
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Esta semana el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que el Gobierno evalúa una norma para viabilizar la suspensión perfecta de labores en las empresas vean paralizadas sus operaciones debido a El Niño. Se prevén intensas lluvias y huaicos en diversas zonas del país, debido al fenómeno climático.

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