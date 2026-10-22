Piura y Tumbes soportan lluvias intensas en los últimos días, informó el Senamhi. Foto: Andina
Piura y Tumbes soportan lluvias intensas en los últimos días, informó el Senamhi. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, como parte de la antesala al fenómeno El Niño.

Según reportes de Canal N, las precipitaciones duraron toda la noche y madrugada tumbecina,

El Senamhi precisó que el día será extremadamente lluvioso en localidades como La Cruz, Matapalo y Papayal, principalmente.

“Se espera que estas precipitaciones continúen según el aviso meteorológico vigente”, mencionan desde Senamhi.

Atención en Piura

, recibió al ministro de Salud, Luis Dyer, como parte de una campaña de prevención ante el dengue debido a las aguas empozadas.

Dyer adelantó que se dispondrá de 1 millón 100,000 vacunas para prevenir el dengue en las regiones afectadas por las lluvias. “Tenemos 72 mil casos de dengue: 68 mil ya se dieron de alta”, subrayó a los medios de comunicación.

El titular del Minsa aclaró que su cartera garantizará el abastecimiento de medicamentos a pesar de los bloqueos de carreteras e inundaciones por las lluvias, sea por puentes aéreos y marítimos.

Cabe añadir que el Senamhi mantiene la vigilancia hidrometeorológica permanente en el norte del país.

“Esta labor comprende el monitoreo de las condiciones meteorológicas, así como el seguimiento de la operatividad de las estaciones y sus sistemas de transmisión de información”, añadieron.

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