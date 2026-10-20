Lluvias de fuerte intensidad se registraron durante la noche del 19 de octubre en distintos puntos de la región Piura, entre ellos Tambogrande y Chulucanas.

De acuerdo con una publicación de la cuenta meteorológica Asismet, las imágenes satelitales mostraban precipitaciones también sobre la ciudad de Piura. El aeropuerto, en tanto, reportó un acumulado de 2 milímetros de agua hasta las 9 de la noche.

En Chulucanas, la lluvia sorprendió a las personas que participaban en la procesión del Señor de los Milagros.

Así vamos esta noche en la costa norte. Algo de lluvias en el Alto Piura y cerca de la ciudad. Lo mismo en la cuenca colectora del Chira en el Catamayo https://t.co/Y8SxMqK7Et — Abraham Levy (@hombredeltiempo) October 20, 2026

Por su parte, un reporte en la cuenta de Abraham Levy informó sobre un foco lluvioso en la ciudad de Piura. Su reporte estuvo acompañado de una imagen satelital correspondiente a las 8:30 de la noche, donde se ve el fenómeno.

Cabe recordar que las lluvias en la costa norte del Perú podrían alcanzar acumulados de hasta 300 milímetros en un solo día durante el verano de 2027, mientras que diversas regiones de la sierra sur y otras zonas del país afrontarían un déficit de precipitaciones que podría comprometer la disponibilidad de agua para la agricultura y el abastecimiento de los reservorios.

Así vamos esta noche en la costa norte. Algo de lluvias en el Alto Piura y cerca de la ciudad. Lo mismo en la cuenca colectora del Chira en el Catamayo https://t.co/Y8SxMqK7Et — Abraham Levy (@hombredeltiempo) October 20, 2026

Según el vocero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Nelson Quispe, la fase extraordinaria se prolongará hasta enero del próximo año y luego entrará a la etapa fuerte que se extenderá hasta el otoño.