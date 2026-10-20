Lluvias de fuerte intesidad se registran en diversas partes de la región Piura. Foto: Captura/Asismet
Lluvias de fuerte intesidad se registran en diversas partes de la región Piura. Foto: Captura/Asismet
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Redacción Gestión
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, entre ellos Tambogrande y Chulucanas.

El aeropuerto, en tanto, reportó un acumulado de 2 milímetros de agua hasta las 9 de la noche.

En Chulucanas, la lluvia sorprendió a las personas que participaban en la procesión del Señor de los Milagros.

Por su parte, un reporte en la cuenta de Abraham Levy informó sobre un foco lluvioso en la ciudad de Piura. Su reporte estuvo acompañado de una imagen satelital correspondiente a las 8:30 de la noche, donde se ve el fenómeno.

mientras que diversas regiones de la sierra sur y otras zonas del país afrontarían un déficit de precipitaciones que podría comprometer la disponibilidad de agua para la agricultura y el abastecimiento de los reservorios.

Según el vocero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Nelson Quispe, la fase extraordinaria se prolongará hasta enero del próximo año y luego entrará a la etapa fuerte que se extenderá hasta el otoño.

Las precipitaciones también se reportaron en Tambogrande, Chulucanas y la ciudad de Piura. El aeropuerto registró 2 milímetros de agua acumulada. Foto: Captura/Asismet
Las precipitaciones también se reportaron en Tambogrande, Chulucanas y la ciudad de Piura. El aeropuerto registró 2 milímetros de agua acumulada. Foto: Captura/Asismet

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