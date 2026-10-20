Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Valle de Sechura, anunció que se está evaluando la posibilidad de realizar un paro regional en Piura ante la falta de fondos y las demoras en la ejecución de obras de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño a nuestro país.

El dirigente señaló que los gremios de productores agrarios corren el riesgo de sufrir pérdidas económicas debido a la falta de financiamiento estatal. Esta situación dificulta que puedan afrontar las necesidades de sus actividades agrícolas y los efectos de las variaciones climáticas.

Ante este panorama, los productores solicitan una mesa de diálogo directo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Su objetivo es encontrar soluciones a las dificultades financieras que enfrenta el sector.

Otra de sus preocupaciones es el enfoque de las obras de prevención que se ejecutan en las riberas del río Piura. Los gremios consideran que estos trabajos priorizan la protección de las zonas urbanas y dejan desprotegida la infraestructura agrícola

Ante ello, la Dirección Regional de Agricultura y las juntas de usuarios han planteado al Ejecutivo la creación del programa Reactiva Agrario. La propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso de los productores a créditos mediante trámites simplificados.

Estos recursos permitirían financiar las campañas agrícolas y afrontar las pérdidas ocasionadas por las variaciones climáticas. La iniciativa se suma al pedido de diálogo de los productores, quienes mantienen abierta la posibilidad de una paralización regional.