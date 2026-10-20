Agricultores de Piura evalúan paro. (Foto: Andina)
Agricultores de Piura evalúan paro. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y las demoras en la ejecución de obras de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño a nuestro país.

El dirigente señaló que los gremios de productores agrarios corren el riesgo de sufrir pérdidas económicas debido a la falta de financiamiento estatal.

Ante este panorama, los productores solicitan una mesa de diálogo directo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Su objetivo es encontrar soluciones a las dificultades financieras que enfrenta el sector.

Los gremios consideran que estos trabajos priorizan la protección de las zonas urbanas y dejan desprotegida la infraestructura agrícola

Ante ello, la Dirección Regional de Agricultura y las juntas de usuarios han planteado al Ejecutivo la creación del programa Reactiva Agrario.

Estos recursos permitirían financiar las campañas agrícolas y afrontar las pérdidas ocasionadas por las variaciones climáticas. La iniciativa se suma al pedido de diálogo de los productores, quienes mantienen abierta la posibilidad de una paralización regional.

La Asociación de Productores Agrarios del Valle de Sechura piden diálogo con el Midagri ante eventuales pérdidas por las variaciones climáticas. (Foto: Andina)
La Asociación de Productores Agrarios del Valle de Sechura piden diálogo con el Midagri ante eventuales pérdidas por las variaciones climáticas. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

El Niño arriesgaría suministro de agua potable para casi 7 millones de personas: en qué zonas
Bancos bajan cuota inicial de créditos hipotecarios a 5%: ¿a quiénes dan facilidad?
Los distritos más económicos para comprar departamento en Lima, ¿cuáles son?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.