Departamentos. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Al momento de adquirir un departamento en Lima, la elección del distrito puede tener un impacto significativo en el presupuesto destinado a la vivienda. No obstante, tomar una decisión basándose únicamente en el precio del metro cuadrado puede ofrecer una visión incompleta del verdadero costo de vivir en determinada zona.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) correspondientes al primer trimestre del 2026, el precio mediano de venta de departamentos en el panel de 12 distritos analizados alcanzó los US$ 2,042 por m2.

Dentro de este grupo, La Molina registra el menor valor, con US$ 1,510 por m2, seguida de San Miguel con US$ 1,637, Santiago de Surco con US$ 1,818, Surquillo con US$ 1,856, Pueblo Libre con US$ 1,875 y Lince con US$ 1,894 por m2.

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FOTOS DE EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EN LOS DISTRITOS DE LINCE Y JESUS MARIA.
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¿Cuánto puede representar la diferencia?

Las diferencias en el precio por metro cuadrado pueden tener un impacto importante cuando se trasladan al valor total de una vivienda.

La diferencia entre ambas referencias sería de casi US$ 8,900, antes de considerar variables como la ubicación específica dentro del distrito, antigüedad, estacionamiento, acabados u otras características del inmueble.

El precio de compra no es el único factor

Una vivienda con un menor precio por metro cuadrado puede implicar mayores gastos cotidianos si se encuentra lejos del centro de trabajo.

En ese sentido, comparar cuánto cuesta el inmueble con cuánto puede demandar su ubicación permite tener una visión más completa del gasto que implicará la vivienda. También conviene revisar la conexión de la zona con las principales vías y las alternativas de transporte disponibles.

“Para una familia, además de evaluar el presupuesto y la ubicación actual, es importante proyectar las necesidades que podrían surgir en los próximos años, como contar con espacios adecuados para los hijos y considerar la cercanía a colegios o universidades”, Eva Pozo, CEO de In Urban.

Por ello, las diferencias entre distritos pueden servir como un primer referente para quienes están buscando vivienda, pero la decisión final requiere mirar más allá del precio por metro cuadrado.

Evaluar cuánto representa la compra dentro del presupuesto familiar y cómo la vivienda se adapta a las necesidades del hogar permitirá comparar las alternativas con una perspectiva de largo plazo.

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