En el sector agroindustrial, Agroindustrias AIB, empresa peruana dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de productos agrícolas, identificó las consecuencias de las altas temperaturas en su actividad productiva. Según la compañía, se ha registrado una disminución en los volúmenes de cosecha de sus cultivos frente a lo esperado .

LEA TAMBIÉN Embajador Navarro habla de donación de China al Perú y afirma que aporte de EE.UU. fue má

A esta situación se sumó el deterioro de la calidad y del aprovechamiento industrial de la materia prima , ello implica que parte de los productos cosechados no alcanza los estándares de calidad requeridos, lo que reduce su rendimiento y aprovechamiento durante el procesamiento en planta.

En cuanto a la continuidad de sus actividades, la compañía estimó que durante el desarrollo del Fenómeno El Niño podría registrarse una disminución del nivel de actividad, aunque descartó que ello implique la paralización de sus operaciones.

Este escenario se reflejó en sus cifras comerciales: al cierre del tercer trimestre de 2026, las ventas de Agroindustrias AIB sumaron S/ 182.8 millones, lo que representó una caída de 4.9% frente a los S/ 192.4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, al comparar ambos periodos en dólares, las ventas netas muestran un ligero incremento de 1.2%.

En términos de rentabilidad, la compañía registró una utilidad operativa negativa de S/ 5.7 millones al cierre de septiembre, con un margen operativo de -3.2% sobre las ventas. Este desempeño, acotó la firma, respondió al incremento de los costos de producción y de los precios de la materia prima, así como al aumento de los inventarios y al efecto de la disminución del tipo de cambio.

La utilidad neta también cerró en terreno negativo, con una pérdida de S/ 10.3 millones y un margen neto de -5.7%. Por su parte, el ebitda alcanzó los S/ 3.2 millones, equivalente a un margen de 1.8%.

Otra compañía que también viene enfrentando los efectos de las condiciones climáticas es Agrícola Cayaltí. A través de su subsidiaria Yarabamba, reportó una menor producción de palta durante el tercer trimestre, debido a factores biológicos y climáticos que afectaron el rendimiento de sus cultivos .

Pese a esta situación, la empresa destacó que cuenta con una importante reserva de tierras disponibles para desarrollar nuevos cultivos: se trata de más de 3,000 hectáreas de terrenos con condiciones favorables y licencias de agua suficientes para implementar nuevas plantaciones.

Cabe precisar, que la menor producción de palta no se tradujo en una caída de sus ventas. Por el contrario, los ingresos acumulados al tercer trimestre alcanzaron los S/ 4.45 millones, cifra superior en S/ 1.16 millones (35%) a los S/ 3.29 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Solo en el tercer trimestre, las ventas sumaron S/ 1.56 millones, frente a los S/ 933,000 reportados en igual periodo del año anterior. Según el detalle presentado por la compañía, los ingresos acumulados provinieron principalmente de la venta de lotes, que aportó S/ 3.26 millones, mientras que los servicios de alquiler generaron S/ 1.19 millones. Este mayor nivel de ingresos también se reflejó en la utilidad bruta de las operaciones individuales de Cayaltí, que alcanzó los S/ 3.83 millones al cierre del tercer trimestre, por encima de los S/ 2.60 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, este desempeño no se trasladó al resultado final de la compañía. Al cierre de septiembre, Cayaltí registró una pérdida neta de S/ 13.17 millones, frente a una utilidad neta de S/ 42.95 millones en el mismo periodo del 2025.

LEA TAMBIÉN SPH respalda medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño y pide incluir al gas natural en emergencia

Por su parte, Empresa Agrícola San Juan también reportó dificultades en su actividad agroindustrial debido a las condiciones climáticas y comerciales, que afectaron la venta de caña de azúcar y ocasionaron una menor molienda acumulada . Al cierre del tercer trimestre, la compañía registró ventas acumuladas de S/ 35.54 millones, frente a los S/ 52.18 millones del mismo periodo del 2025, lo que representó una disminución de S/ 16.63 millones.

Esta reducción respondió a menores ingresos por las liquidaciones de cobranza del cierre de la campaña 2024-2025 de uva, cuyos precios fueron superiores a los de la campaña 2025-2026. A ello se agregó un menor volumen de exportación de palta: mientras que en el tercer trimestre de 2025 se exportaron 4,261 toneladas, en igual periodo de 2026 el volumen descendió a 2,738 toneladas.

En el caso de la caña de azúcar, las ventas acumuladas también registraron una contracción. Al tercer trimestre de 2026, alcanzaron las 42,723 toneladas, por debajo de las 48,868 toneladas comercializadas en el mismo periodo de 2025.

Agroindustrias AIB reportó menores volúmenes de cosecha y deterioro en la calidad de la materia prima. Agrícola Cayaltí y Empresa Agrícola San Juan también identificaron efectos climáticos en sus cultivos. Foto: GEC

¿Qué pasó en la pesca?

En el sector pesquero, Austral Group reportó un fuerte deterioro en los resultados de su negocio de harina y aceite de pescado. En detalle, al 30 de septiembre, la utilidad bruta de este negocio alcanzó los S/ 84.3 millones, frente a los S/ 175.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representó una caída de 52%, explicada por los menores volúmenes de venta de harina de pescado, como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos asociada a las altas temperaturas en las zonas de pesca.

Esta situación también se reflejó en los niveles de producción: al cierre de septiembre, Austral Group produjo 25,709 toneladas métricas (TM) de harina de pescado y 3,430 TM de aceite de pescado, volúmenes inferiores en 68% y 64%, respectivamente, frente a los registrados en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron las 80,285 TM de harina y 9,613 TM de aceite.

LEA TAMBIÉN Fenómeno El Niño: Midis alista bonos para familias afectadas y coordina montos y fechas de entrega

La menor disponibilidad de recursos también repercutió en el volumen comercializado: las ventas acumuladas al tercer trimestre sumaron 53,822 TM de harina de pescado y 8,562 TM de aceite, lo que representó una contracción de 55% y 42%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se vendieron 120,747 TM de harina y 14,751 TM de aceite.

El impacto también alcanzó a Pesquera Exalmar: la compañía señaló que los eventos asociados al Niño Costero y Global afectaron los niveles de captura y procesamiento.

Al cierre del tercer trimestre, el volumen procesado alcanzó las 152,100 toneladas métricas (TM), lo que representó una caída de 72.5% frente al mismo periodo de 2025. En línea con esta contracción, la producción de harina de pescado disminuyó 73%, hasta las 35,700 TM, mientras que la de aceite de pescado retrocedió 70.3%, a 4,800 TM.

Este menor nivel de actividad también repercutió en sus ingresos: las ventas totales de Exalmar sumaron US$ 320 millones al cierre de septiembre, una disminución de 26.8% respecto de los US$ 436.9 millones registrados en igual periodo del año anterior. La principal caída provino del negocio de harina y aceite de pescado (CHI), cuyas ventas retrocedieron 30.6%, debido a los menores volúmenes comercializados. Sin embargo, el incremento de los precios internacionales de ambos productos permitió compensar parcialmente esta contracción.

De hecho, la mejora de los precios de venta ayudó a amortiguar el impacto de la menor producción en sus resultados. Al tercer trimestre, el ebitda alcanzó los US$ 74.4 millones, una reducción de 18.1% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, la utilidad bruta se situó en US$ 65.3 millones, afectada principalmente por los menores volúmenes y el incremento de los costos de no producción.

Este último concepto también cobró relevancia en el desempeño de la pesquera. Al cierre de septiembre, los costos asociados a los periodos de inactividad de sus embarcaciones y plantas aumentaron en US$ 29 millones frente al mismo periodo de 2025 . Este incremento respondió a los mayores tiempos sin operación por la menor disponibilidad de materia prima durante la temporada de pesca, así como al reconocimiento en los resultados del trimestre de costos que se habían mantenido diferidos ante la expectativa de no registrar producción durante el último trimestre del año.

Pese a este escenario, Exalmar logró mantener prácticamente estable su utilidad neta, que alcanzó los US$ 33.4 millones, frente a los US$ 33.8 millones registrados en el tercer trimestre de 2025. Incluso, su margen neto mejoró de 7.7% a 10.4%.

Austral Group registró una caída de 68% en su producción de harina de pescado, mientras que Exalmar reportó una reducción de 72.5% en el volumen procesado al tercer trimestre. Foto: GEC

Consumo masivo: lo que enfrentó Alicorp

Las altas temperaturas también tuvieron repercusiones en el negocio de Alicorp, aunque de manera diferenciada entre sus plataformas comerciales. En el segmento B2B, la compañía reportó menores ventas durante el tercer trimestre, principalmente por la reducción de la demanda de productos de panificación elaborados a base de harina, debido a las mayores temperaturas asociadas al Fenómeno de El Niño .

Las ventas de este negocio alcanzaron los S/ 646 millones, por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2025. En contraste, el segmento de Consumo Masivo mostró un mejor desempeño, con ventas de S/ 1,104 millones, impulsadas por el mayor volumen comercializado en categorías como detergentes y salsas.

LEA TAMBIÉN El Niño: concesionarias serán clave para que Servicios por Impuestos y OxI Exprés despeguen

En conjunto, Alicorp registró ventas por S/ 1,750 millones durante el tercer trimestre, un crecimiento de 4.2% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este avance comercial no se tradujo en una mayor rentabilidad. La ganancia bruta disminuyó 4.2%, mientras que la utilidad operativa retrocedió de S/ 194 millones a S/ 165 millones, debido principalmente al incremento de los costos y de los gastos de venta y distribución.

Por último, la utilidad neta de la compañía alcanzó los S/ 175 millones, frente a los S/ 182 millones registrados en el tercer trimestre de 2025. Esto representó una disminución de 3.8%.