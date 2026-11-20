China anunció la donación total de US$ 44.5 millones para el Perú para enfrentar el fenómeno El Niño (US$ 22.5 millones) y la construcción de un centro de monitoreo inteligente para la seguridad ciudadana (US$ 22 millones). Desde la embajada de Estados Unidos, aseguran que su respaldo “es mucho más caro” que el brindado por el gigante asiático.

“Primero, tenemos que ver si el cheque tiene fondos de lo que van a dar”, dijo a la prensa el embajador Bernie Navarro al ser consultado sobre si Estados Unidos evalúa una inyección económica como lo hizo China.

“El apoyo de nosotros ha sido mucho más caro: un hospital buque por casi dos semanas es un aporte bastante grande”, refirió.

El embajador Navarro precisó que “tienen una lista que suma mucho más que eso”, en referencia a los US$ 44 millones donados por China al Perú.

Agregó que en enero de este año vendrán los hospitales buque para ayudar en la atención sanitaria por El Niño.

A pesar de cuestionar la acción del gobierno chino, reconoció que “toda ayuda es bienvenida” para nuestro país.