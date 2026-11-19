El Gobierno aprobó la entrega de un bono de S/ 1,500 para aproximadamente 60,000 pescadores artesanales registrados a nivel nacional, como parte de las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos del fenómeno de El Niño sobre el sector pesquero.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, quien informó que la medida fue aprobada este jueves 19 de noviembre durante la sesión del Consejo de Ministros.

Según explicó el titular de Produce, el beneficio económico será entregado en dos armadas de S/ 750 cada una. El primer desembolso está previsto para diciembre de 2026, mientras que el segundo se realizará en febrero de 2027.

La medida busca brindar apoyo económico a los pescadores artesanales que han visto afectadas sus actividades debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Dos bonos de 750 soles cada uno”, señaló Requejo durante su intervención, al explicar que el objetivo es atender a los pescadores que no pueden desarrollar sus actividades con normalidad.

Bono para pescadores artesanales: Gobierno entregará S/ 750 en diciembre y otros S/ 750 en febrero. Foto: cortesía ANDINA/Vidal Tarqui

Financiamiento para trabajadores de la pesca industrial

El ministro también anunció la aprobación de un esquema de financiamiento dirigido a cerca de 20,000 trabajadores formales de la pesca industrial, quienes, según indicó, no perciben ingresos desde mayo de este año debido a la paralización de sus actividades.

Este mecanismo permitirá que los trabajadores accedan a recursos económicos para sostener sus hogares hasta la reanudación estimada de la actividad pesquera industrial, prevista para mayo de 2027.

Requejo precisó que ambas medidas complementan las acciones implementadas por el Ejecutivo desde agosto, entre ellas las facilidades tributarias, la reducción de determinadas deudas administrativas y el acceso a préstamos con garantías estatales para los sectores afectados.

Asimismo, destacó que se vienen ejecutando trabajos de mantenimiento en desembarcaderos pesqueros artesanales del litoral peruano, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a los oleajes anómalos.

Finalmente, el titular de Produce sostuvo que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente de la situación de la pesca y la acuicultura para determinar si resulta necesario implementar medidas adicionales.

Hasta el momento, el ministro no ha detallado los requisitos específicos ni el procedimiento que deberán seguir los pescadores artesanales para acceder al bono.